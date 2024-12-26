Блокноты точно необходимы? Как мэрия оккупированного Мариуполя получает и тратит средства

На сегодняшний день городской совет Мариуполя не функционирует, поэтому руководит всем мэр вместе с подконтрольным исполкомом

В Мариуполе – городе, который ожесточенно пытались стереть с лица земли россияне, а после оккупации используют в пропагандистских целях, чтобы показать прелести "русского мира", формально до сих пор функционирует исполком во главе с мэром. После релокации чиновники пытаются создать мариупольские "островки" в виде сети бытовых центров, медицинских хабов, социального жилья в разных регионах страны. В то же время удивляют закупками на миллионы таких вещей, без которых вполне могут обойтись мариупольцы, которые вместе с оккупацией потеряли все – жилье, работу, здоровье, родных.

"Телеграф" поинтересовался, как пополняется бюджет города, который не контролируется городской совет, и на что тратятся, заработанные громадой деньги.

На одного мэра "в изгнании" – 5 заместителей

Мариуполь, находящийся во временной оккупации с конца мая 2022 года, на сегодняшний день имеет действующую городскую власть "в экзиле" (от лат. exilium "изгнание") во главе с Вадимом Бойченко. На бюджетном содержании до сих пор – сотни бюджетников, коммунальщики и должностные лица. Эта ситуация исключительная, ведь в большинстве населенных пунктов Донецкой области, и других регионов, оказавшихся под контролем россиян, или находящихся в зоне активных боевых действий, органы местного самоуправления заменили военные администрации. Планировалось ее создать и в Мариуполе, на этом после попыток возобновить проведение сессий в онлайн формате настаивали депутаты горсовета, сомневаясь в легитимности такого собрания. В частности, Дмитрий Забавин публиковал на своей странице в Facebook обращение к тогдашнему главе Донецкой ОВА Павлу Кириленко. Последний обещал, что процедура будет проведена максимально быстро, но этого так и не произошло.

Исключением из правила Мариуполь, как объяснял депутат ВР Украины, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин стал из-за переговорной позиции с международными партнерами. Ведь доноры активно начали оказывать поддержку жителям города, который отчаянно сопротивлялся врагу, и были готовы вкладывать средства в его восстановление после освобождения. При этом зарубежные партнеры "очень не охотно дают ресурсы на военные администрации", именно поэтому Мариупольский городской совет сохранил свой статус, а полноправным руководителем временно оккупированного города остался Вадим Бойченко — выехавший из Мариуполя еще в начале полномасштабного вторжения, за что поддавался сокрушительной критике со стороны горожан.

Вадим Бойченко остался полноправным руководителем Мариуполя

Поэтому формально на сегодняшний день вся власть сосредоточена в руках городского головы и подконтрольного ему исполнительного комитета. Ведь заседания городского совета не проводятся, потому что собрать даже депутатов, находящихся на подконтрольной Украине территории, ни разу с 24 февраля 2022 года не удалось. Об этом сообщала Сайту Мариуполя 0629.com.ua секретарь Мариупольского горсовета Ксения Суханова. По ее словам, возобновить работу законодательного органа было бы возможно, если бы партии, имеющие представительство в совете, позаботились о ротации "кадров". В частности нашли замену тем депутатам, которые перешли на сторону врага. Но, как видим, такого желания у них не возникло до сих пор.

Сразу 9 депутатов Мариупольского городского совета поддержали оккупантов

При этом Суханова решила покинуть свой пост до тех пор, пока вопрос будет не решен. Формально она с 10 февраля 2023 года и до сегодня находится в отпуске без сохранения заработной платы, об этом сообщили в ответе на запрос "Телеграфа" в исполнительном комитете Мариупольского горсовета.

У городского головы зарплата меньше, чем у его заместителей

Таким образом, все финансовые вопросы и другие, связанные с обеспечением функционирования громады Мариуполя, на сегодняшний день принимаются именно исполнительным органом совета. То есть людьми, которые находятся в непосредственном подчинении у городского головы или его заместителей. А их, кстати, у Вадима Бойченко пятеро, и в среднем в месяц расходы на выплату им зарплаты составляли 407 тыс. гривен, или 81,4 тыс. гривен на одного чиновника. При этом сам мэр получает в год 515,4 тыс. гривен или в среднем около 43 тыс. гривен. Такие цифры содержатся в официальном ответе исполкома Мариупольского горсовета на запросу нашего издания.

Международные партнеры предусмотрели предохранители от коррупции

На третьем году полномасштабной войны Мариуполь стал полностью дотационным городом. До 24 февраля 2022 года его бюджет наполняла корпорация Метинвест, которому принадлежал разрушенный россиянами завод "Азовсталь", а также морской порт, малый и средний бизнес, воинские части, которые дислоцировались в городе. Понятно, что львиная часть собственных поступлений из-за значительных разрушений всей инфраструктуры Мариуполя и его оккупации была утрачена. Однако по результатам 2022 года они еще составляли 2 млрд 312 млн гривен, но уже в следующем – 2023 году – "упали" до 938 млн гривен, ведь налоги от военных перестали поступать в местные бюджеты. При этом общий размер бюджета с учетом бюджетных трансфертов вышел на уровень 3 млрд. 33 тыс. гривен.

Собственные поступления бюджета Мариуполя в 2023 году резко упали

На 2024 год доходы бюджета территориальной громады Мариуполя были определены в размере 2 млрд 925 тыс. гривен. Источниками наполнения, сообщили в горисполкоме, были собственные поступления, разнообразные субвенции, преимущественно образовательные, и дотации, в том числе базовая и дополнительная, выделяемая органам местного самоуправления временно оккупированных территорий, испытавших негативное влияние в связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской федерации.

Чиновники констатируют, что бюджет наполняют дотации и субвенции

В запросе не содержалось никаких цифр относительно размеров доплат из госбюджета, но в соответствующем решении исполкома, доступном на сайте, они есть. Итак, базовая дотация, которую Мариуполь в этом году получал впервые, была на уровне 1 млрд. 54 млн. гривен, а дополнительная – 1 млрд. 481 тыс. грн. гривен, то есть вместе это почти 87% мариупольского бюджета.

Две дотации из государственного бюджета – фактически весь бюджет Мариуполя

Что касается помощи партнеров, то о ней обычно городские ресурсы упоминают в контексте поддержки жителей города Марии, которые выбрались из него и обустроились в других регионах, через центры "ЯМариуполь". Например, в 2022 году первые денежные выплаты таким горожанам начали предоставлять международная неправительственная организация Save the Children и ADRA Ukraine – часть всемирной сети Адвентистского агентства помощь и развития (ADRA). Но впоследствии список значительно вырос, через несколько месяцев в нем были World Central Kitchen, Фонд Рината Ахметова, Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, HEKS-EPER, USA Danish Refugee Council, Программа EGAP, KIDDISVIT и другие. При этом обычно кроме упоминания вида помощи и благодарности за нее авторы постов обходились без конкретики и не называли ни суммы, ни другие количественные показатели такой поддержки.

Сделал это летом 2023 годалично Вадим Бойченко на отчетной конференции "ЯМариуполь. Возвращение к жизни", которая проходила в Киеве. По его словам, в центры "ЯМариуполь" было привлечено 750 млн гривен инвестиции, что позволило предоставить 431,7 тыс. грн. продуктовых наборов (в общей сложности речь шла о 8 тыс. тонн такой помощи). Кроме того, при финансовом участии партнеров мариупольские власти проводили преоборудование общежитий в социальное жилье для мариупольцев. Основным партнером в этом проекте, по сообщению официального ТГ-канала, стало Правительство Франции, которое выделило 7 млн евро (305,1 млн. гривен в эквиваленте).

Этого по подсчетам должностных лиц должно хватить на решение жилищного вопроса для 333 мариупольских семей или 1000 человек (то есть в среднем на одну семью будет израсходовано 21 тыс. евро или 915,3 тыс. гривен в эквиваленте). При этом средства шли не напрямую городу, а через Международную организацию по миграции (МОМ). Этот пример сотрудничества Вадим Бойченко использовал для привлечения новых партнеров, в частности, из Великобритании. "Это прозрачная и открытая модель партнерства, исключающая коррупционные риски, защищает европейские средства, направляя их непосредственно на реализацию проектов по восстановлению Мариуполя и Украины", — отмечал чиновник.

Ручки и блокноты, шины и кресла в противовес помощи армии

Если у международных доноров есть определенные рычаги для предотвращения нецелевых расходов, или таких, от которых можно было воздержаться, то в случае с бюджетными деньгами они отсутствуют. Ведь, как упоминалось в начале, депутатский корпус не функционирует, поэтому не может участвовать в распределении средств и не решает, насколько целесообразно их использование на те или иные нужды. Именно поэтому, кажется, исполком Мариупольского городского совета регулярно попадает в скандалы с бюджетными закупками. Очередной произошел "под занавес" 2024 года, когда стало известно о планах коммунального коммерческого предприятия "м.ЕХАБ" приобрести 14 тыс. брендированных керамических чашек общей стоимостью 959 тыс. гривен. После огласки тендер, который выиграло львовское ООО "Ромус-Полиграф", был отменен.

Но это не первые закупки, которые провел "м.ЕХАБ" в течение года. На сайте Prozorro 21 тендер на общую сумму в 4 млн гривен. Власти решили, что эти бюджетные средства уместно спустить на ручки и блокноты, в ноябре на это было потрачено 410 тыс. гривен. Еще 354 тыс. гривен стоило изготовление 80 витражей на подставке (копий фрагментов декоративных композиций из стекла, украшавших здания Мариуполя, или копии памяток) и в подарочной упаковке, то есть стоимостью 4 425 грн/штука. И хотя в описании закупки указано, что она проведена для реализации мероприятий центров по поддержке ВПЛ, вряд ли эти стеклянные "побрякушки" предусмотрены для рядовых посетителей. На 559,5 тыс. гривен также были приобретены дизайнерские открытки, фотопостеры, информационные плакаты и т.д.

Сувенир в виде фрагмента витража Мариупольской филармонии хорош, но актуален ли

Не забывает исполком Мариупольского горсовета и о собственном комфорте и безопасности. К примеру, в начале декабря его чиновники заказали новые комплекты шин (5 зимних и 7 летних). При этом у фирмы, предложившей более высокую цену – 217,6 тыс. гривен, чем конкуренты. Таким образом, власти Мариуполя переплатили, ведь в договоре указана цена на одну шину Roadstone Winguard Ice SUV 285/60 R18 116Q — 8 121,25 грн., а в Интернете можно найти предложения дешевле почти на 1,5 тыс. гривен за единицу. Не экономила власть и на аренде автомобиля, предусмотрев на это 99 тыс. гривен в год. В договоре указана Toyota Land Cruiser 200 – представительское авто, за которое владельцу из бюджета платится 8,3 тыс. гривен в месяц. На рынке также доступны предложения дешевле примерно на 1 тыс. гривен. Также не экономили чиновники на приобретении мебели, в том числе 17 "кресел руководителя", которые обошлись в 97,2 тыс. гривен, то есть 5 718 грн. за единицу.

На авто представительского класса исполком наверняка мог сэкономить

Вроде как тысяча-другая гривен возможной экономии на одной позиции выглядит как мелочи, но если тендеры проводятся десятками и на круглые суммы, то в результате показатели переплаты будут в итоге существенными. К расходам, которые согласовывает мэр, как рядовые мариупольцы, так и депутаты относятся скептически и периодически критикуют в публичном пространстве. В частности, упомянутый депутат Дмитрий Забавин в своем посте на Facebook упомянул не только брендированную продукцию и автомобильные шины, но и другие сомнительные расходы. "Личная охрана задницы мэра за миллионы? Не вопрос. Пропишем тендер под общественную охрану, но объект охраны будет только мэр. Куда он, там и охрана. Офис в историческом здании за 200 000 в месяц? Все для комфорта главы оккупированного города, – говорится в посте Покупка продуктовых наборов по завышенным ценам у зашкваренных поставщиков. Как же без этого. Ну и что, что дороже на 15% чем в розничных сетях".

При этом исполком Мариупольского горсовета демонстрирует, что есть и другие примеры вполне понятного использования бюджетных средств. Оказывается, на те же полмиллиона гривен, на которые купили канцелярию или сувениры, можно приобрести портативные зарядные станции для военных, а еще на 1 млн 84 тысячи гривен — наушники для защитников и т.д.

Без вмешательства руководства страны изменения не произойдут

Расходы на поддержку армии были бы еще больше, если бы наконец заработал городской совет. Ведь на сегодняшний день из-за этого фактически бюджет остается заблокированным, и невозможно выделение средств на приобретение военных облигаций, а также выделение помощи семьям мариупольцев, находящихся в затруднительном положении, или потерявших родных. Поэтому основные расходы – это оплаты труда должностных лиц, бюджетников и работников коммунальных предприятий, а также содержание 31 центра "ЯМариуполь".

За это власть критикуют депутаты, в частности такое мнение Максима Бородина приводит Сайт Мариуполя 06192.com.ua. "Подарочные комплекты освободившимся из плена – это хорошо, но это не помощь армии. Это не то, что нужно сейчас – нужны дроны, антидроновое оружие и т.д. Маленькие города Украины тратят миллионы на это, потому что понимают, что от этого зависит, каким будет завтра. А Мариуполь – нет. Вы в какой-то параллельной реальности живете. Мне хотелось бы увидеть, что ресурсы Мариуполя максимально направлены на две вещи: помощь армии и помощь мариупольцам. А не какие-то заоблачные проекты", — считает народный избранник.

Резервный фонд восстановления вроде бы есть, но в ответе "Телеграфа" чиновники ответили, что нет

Сами чиновники отмечают, что сделали все для оптимизации расходов. Например, говорят о том, что с начала полномасштабного вторжения произошло значительное уменьшение количества работников (а именно на 23 613 человека), находившихся на содержании бюджета до начала полномасштабного вторжения. Это отмечено и в ответе исполкома Мариупольского горсовета на запрос "Телеграфа". На конец 2024 года речь идет о 241 работнике, что составляет 2,8% от штата довоенного времени. При этом в 31 центре "ЯМариуполь" всего работает 499 человек, фонд оплаты их труда в месяц составляет 11,7 млн. человек. гривен.

63 тысячи сообщений об уничтоженном/разрушенном жилье, а получили социальное — менее 300 семей

Также обоснованными в исполкоме считают и все расходы, и, в частности, заверяют, что тратят значительные средства на поддержку Вооруженных Сил Украины. Например, в 2023 году это было в общей сложности 382 млн гривен. Чиновники также отмечают, что аккумулируют средства, чтобы использовать их на восстановление города после деоккупации. В прошлогодних отчетах фигурировало 1,6 млрд гривен, которые составляют резервный фонд восстановления критической инфраструктуры города. Хотя в ответе на запрос "Телеграфа" (пункт №9), ответили, что такой не создавался.

При этом в исполкоме уточнили, что на сегодня речь идет лишь о временном решении жилищных вопросов мариупольцев, а именно создании упомянутого социального жилья. Сейчас оно есть только в Днепре, но в планах также обустроить его на базе общежитий в Черновцах, Киеве, Запорожье и Кропивницком.

"В контексте масштабирования жилищных инициатив продолжается диалог с органами государственной власти относительно возможных вариантов запуска государственных программ для мариупольцев и предоставления бюджетных полномочий исполкому Мариупольского городского совета в части финансирования программ обеспечения социальным жильем", — отметили в ответе должностные лица. А также констатировали, что правительство пока не запустило механизм компенсации для тех, чье жилье расположено на временно оккупированной территории.

Компенсация за утраченное жилье очень чувствительная тема для мариупольцев

При этом депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин напомнил еще прошлогодние обещания Вадима Бойченко о том, что жители города Марии смогут получить средства за разрушенное/уничтоженное жилье. И даже с указанием конкретной суммы. "Вспомнилось, как 10 марта 2023 года Бойченко дал "большую" пресс-конференцию, где заявил: "Вопрос компенсации за жилье мариупольцам почти решен. Закон будет работать в апреле 2023 года. Средняя сумма компенсации для потерявших жилье мариупольцев будет — 50000 долларов. И вот 30 октября 2024 года появляется публикация мэрии, где тот же Бойченко рассказывает, каким долгим будет путь фиксации повреждений жилья, не говоря уже о самой компенсации", — отметил Забавин в одном из сообщений на Facebook.

В целом количество сомнительных расходов, которые согласовывает городской голова и исполком Мариупольского городского совета, и вопросов, которые постоянно обсуждаются на мероприятиях разного формата, но не решаются (например, в этом году состоялось с десяток встреч по обсуждению проекта Mariupol Justice по восстановлению справедливости для мариупольцев), наводят на мысль, что существующая система управления городом на расстоянии имеет некоторые недостатки. Поддержка через центры "ЯМариуполь" своих земляков, оказавшихся далеко от дома, это, конечно, прекрасное дело, но, кажется, на третьем году войны все-таки стоит наконец-то возобновить работу депутатского корпуса городского совета Мариуполя или создать военную администрацию.

Как сообщал "Телеграф", за три года оккупации россияне так и не смогли привести в порядок Мариуполь, который они сначала пытались максимально разрушить. Сейчас большинство жилых домов так и стоят в руинах, а улицы "украшает" мусор.