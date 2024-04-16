Ирина Рассадница: что нельзя делать сегодня 16 апреля, чтобы год не пришлось рыдать

В церковный праздник сегодня нельзя петь песни и сплетничать о других людях

Православные верующие и греко-католики во вторник, 16 апреля, чтят память святых сестер мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а в народе отмечается праздник — Ирина Рассадница. До смены церковного календаря на новоюлианский стиль это событие ежегодно праздновали 29 апреля.

В конце III — начале IV века три сестры проживали вблизи итальянского города Аквилеи. В раннем возрасте они остались сиротами, но несмотря на это, вели благочестивую жизнь и отказывались от непристойных предложений многочисленных поклонников.

Их репутация девственной неприкосновенности дошла до самого императора, который приказал доставить их к себе, а затем отправить в Македонию. Несмотря на многочисленные приказы выбрать себе женихов и отказаться от христианской веры, девушки оставались непоколебимыми. Когда местный правитель решил похитить их силой, его поразила неведомая сила, лишившая его рассудка. Когда правитель пришел в себя, он заставил воинов обнажить сестер публично, но одежда как будто была приклеена к телам дев.

Затем старшие сестры, Агапия и Хиония, были осуждены к казни и заживо сожжены. Но когда огонь погас, их тела и одежды остались нетронутыми. Младшую сестру, Ирину, отправили в публичный дом. По легенде, ангелы помогли ей сбежать, но она была поражена стрелой одного из охранников и погибла.

Традиции и приметы на 16 апреля

На Руси хозяйки в этот день начинали высаживать капусту и огурцы, сопровождая каждый росток особыми молитвами. Все члены семьи участвовали в работе на земле: мужчины проверяли плуги перед пахотой и оценивали готовность почвы к севу, дети белили деревья и поливали высаженную рассаду. Вечером семья собиралась за накрытым столом, где их ожидал совместный ужин, символизирующий будущий богатый урожай.

Птица летит одна и ищет место, где построить гнездо — к урожаю зерновых в летний период.

Проливной дождь сулит жаркое и солнечное лето.

Гулко грянул гром — хлеб уродится.

Фото: freepik

Овраги заледенели — хорошего урожая не жди.

В лесу много подорожника — столько же будет урожая.

Погожий день — весна порадует теплом и солнцем.

Ветреный и прохладный день — к такой же погоде до лета.

Что нельзя делать 16 апреля

Давать или брать взаймы деньги и вещи — можно забрать себе неприятности другого или отдать свое счастье.

Веселиться и петь песни — весь следующий год придется грустить и плакать.

Пить алкоголь — сведет человека с ума.

Обсуждать других людей, критиковать, сплетничать, завидовать — можно навлечь на себя беду.

У кого именины 16 апреля

В этот день именины празднуют Ирина, Василиса, Галина, Леонид, Ника.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

16 апреля в мире и в Украине встречают Всемирный день голоса, День яиц "Бенедикт", День спасения слона (Save The Elephant Day), День Чарли Чаплина, Всемирный день "точки с запятой" (World Semicolon Day).

В США сегодня отмечают День грибов, Национальный день орхидеи (National Orchid Day), День пижамы на работе (National Wear Your Pajamas To Work Day), День библиотекаря (National Librarian Day), День счетоводов (National Bean Counter`s Day) и День социальной сети Foursquare (Foursquare Day); в Дании — День рождения королевы; в Алжире — День знаний и науки (Youm El-Ilm).

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.