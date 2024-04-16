Ірина Розсадниця: що не можна робити сьогодні 16 квітня, щоб рік не довелося ридати

У церковне свято сьогодні не можна співати пісні та пліткувати про інших людей

Православні віряни та греко-католики у вівторок, 16 квітня, вшановують пам’ять святих сестер мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, а в народі відзначається свято — Ірина Розсадниця. До зміни церковного календаря на новоюліанський стиль цю подію щорічно святкували 29 квітня.

Наприкінці III — початку IV століття три сестри проживали поблизу італійського міста Аквілеї. У ранньому віці вони залишилися сиротами, але попри це вели благочестиве життя і відмовлялися від непристойних пропозицій численних шанувальників.

Їхня репутація незайманої недоторканності дійшла до самого імператора, який наказав доставити їх до себе, а потім відправити до Македонії. Попри численні накази вибрати собі наречених та відмовитися від християнської віри, дівчата залишалися непохитними. Коли місцевий правитель вирішив викрасти їх силою, його вразила невідома сила, яка позбавила його розуму. Коли правитель прийшов до тями, він змусив воїнів оголити сестер публічно, але одяг начебто був приклеєний до дів.

Потім старші сестри, Агапія і Хіонія, були засуджені до страти та живцем спалені. Але коли вогонь погас, їхні тіла та одяг залишилися недоторканими. Молодшу сестру, Ірину, відправили до будинку розпусти. За легендою, ангели допомогли їй втекти, але її вразила стріла одного з охоронців і вона загинула.

Традиції та прикмети на 16 квітня

На Русі господині цього дня починали висаджувати капусту та огірки, супроводжуючи кожен паросток особливими молитвами. Усі члени сім’ї брали участь у роботі на землі: чоловіки перевіряли плуги перед оранкою та оцінювали готовність ґрунту до сівби, діти білили дерева та поливали висаджену розсаду. Увечері сім’я збиралася за накритим столом, де на них чекала спільна вечеря, що символізувала майбутній багатий урожай.

Птах летить один і шукає місце, де збудувати гніздо — до врожаю зернових у літній період.

Проливний дощ обіцяє спекотне та сонячне літо.

Гулко гримнув грім — хліб вродить.

Фото: freepik

Яри заледеніли — гарного врожаю не чекай.

У лісі багато подорожника — стільки ж буде урожаю.

Погожий день — весна порадує теплом і сонцем.

Вітряний і прохолодний день — до такої самої погоди до літа.

Що не можна робити 16 квітня

Давати або позичати гроші і речі — можна забрати собі неприємності іншого або віддати своє щастя.

Веселитись і співати пісні — весь наступний рік доведеться сумувати та плакати.

Пити алкоголь — зведе людину з розуму.

Обговорювати інших людей, критикувати, пліткувати, заздрити — можна накликати лихо.

У кого іменини 16 квітня

Цього дня іменини святкують Ірина, Василина, Галина, Леонід, Ніка.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

16 квітня у світі та в Україні зустрічають Всесвітній день голосу, День яєць "Бенедикт", День порятунку слона (Save The Elephant Day), День Чарлі Чапліна, Всесвітній день "точки з комою" (World Semicolon Day).

У США сьогодні відзначають День грибів, Національний день орхідеї (National Orchid Day), День піжами на роботі (National Wear Your Pajamas To Work Day), День бібліотекаря (National Librarian Day), День рахівників (National Bean Counter`s Day) та День соціальної мережі Foursquare (Foursquare Day); у Данії — День народження королеви; в Алжирі — День знань та науки (Youm El-Ilm).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Вона є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.