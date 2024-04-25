Пасха 2024 в Украине: когда отмечаем и будет ли дополнительный выходной

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Пасху

Пасха — один из важнейших христианских праздников. В Украине этот семейный праздник любят и пышно отмечают. Даже во время войны в нашей стране поддерживают вековые традиции, пекут пасочки и ходят на богослужения в храмы.

Когда Пасха в 2024 году

В этом году Пасха одна из самых поздних. Отмечать ее православные и греко-католики будут в воскресенье, 5 мая. При этом традиционного выходного на второй день Пасхи — в понедельник, 6 мая, в украинцев официально не будет.

Этот дополнительный выходной в стране отменили из-за военного положения, однако, частные работодатели могут давать своим работникам такой выходной. А вот в государственных структурах дополнительного выходного 6 мая не будет.

Отметим, что с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь подход к определению даты Пасхи не изменился. И это главное расхождение между новоюлианским и григорианским календарем, которым пользуется католическая и другие церкви западного обряда.

К слову, у католиков в этом году был один из самых ранних праздников Пасхи — она выпала на 31 марта. А украинцы будут отмечать Пасху уже совсем скоро — 5 мая.

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