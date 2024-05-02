Такой традиции нет: в ПЦУ рассказали, что совсем необязательно делать на Пасху

В православной церкви Украины рассказали, чем лучше заменить подарки на Пасху

В украинском обществе есть многолетние традиции, связанные с праздником Пасхи. Например, мыться до захода солнца в чистый четверг или дарить подарки. Но ни то, ни другое не имеет ничего общего с христианскими обычаями.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: митрополит ПЦУ о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах".

По словам митрополита, подарки можно дарить в любой день без какой-либо привязки к дате. Однако Пасха — это, в первую очередь, день, когда славят Господа.

"Нет, конечно, такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости, приветствуют словами "Христос воскрес – Воистину воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет", — подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский.

Он добавил, что лучше в пасхальную неделю делать добрые дела. Например, накормить бедного или помочь нищему.

"Это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека", — сказал митрополит Александр.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что можно надевать женщинам в храм. В ПЦУ отмечают, что запрет на брюки или джинсы — это пережитки прошлого, которые давно не имеют ничего общего с нынешней реальностью.