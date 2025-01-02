Три жены и рекорд на чемпионате мира: легенда "Динамо" Шовковский отмечает юбилей

Знаменитый футболист празднует 50-летие

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины, главный тренер Бело-синих Александр Шовковский празднует 50-летие. Накануне президент "Динамо" Игорь Суркис впервые стал дедушкой.

Столичный клуб уже успел поздравить "Сашо". Пресс-служба "Динамо" опубликовала видеоролик, посвященный легенде клуба.

Александр прославился, как один из лучших вратарей в истории Украины. Шовковский навсегда оставил свое имя в истории футбола, выиграв серию пенальти на чемпионате мира, не пропустив ни гола. Это произошло в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.

Во вратарской карьере Шовковского были и грандиозные провалы. К примеру, в стыковом матче за выход на Евро-2000 Словения — Украина кипер допустил ляп, стоивший Сине-желтым путевки на ЧЕ.

Кроме спортивных достижений, Александр запомнился и скандалами в личной жизни. Шовковский с 2015 года находится в браке с Мариной Кутеповой. До нее у Сашо было две жены: первый раз он повел под венец Власту Фирсову, у пары родился сын Владислав, второй раз — дизайнера Ольгу Аленову, в браке с которой родилась дочь Александра.

Как сейчас выглядит Александр Шовковский

Александр Шовковский

Александр Шовковский с женой Мариной Кутеповой

Напомним, "Динамо" провалило первую часть в еврокубках. По итогам шести туров Лиги Европы "динамовцы" набрали 0 очков и досрочно прекратило борьбу за плей-офф. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре киевляне не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре столичный клуб потерпел поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступил "Реал Сосьедаду" (0:3).