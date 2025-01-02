Асада могли отравить в России: СМИ пишут о плачевном состоянии экс-президента

Информация о якобы отравлении Асада появилась на фоне сообщений о его разводе с женой

Бывший президент Сирии Башар Асад после бегства из Дамаска в Москву мог быть отравлен.

Как сообщает британский таблоид The Sun, информация о якобы отравлении экс-президента Сирии появилась в российских Telegram-пабликах. Там речь шла о том, что у Асада якобы начались проблемы с дыханием, к которым добавились боли в животе и голове.

О состоянии Асада якобы было доложено руководству России.

Отмечается, что слухи о якобы отравлении Башара Асада появились на фоне сообщений о том, что его супруга Асма подала на развод и захотела выехать из России. Пара состояла в браке 24 года, за это время у них родилось трое детей.

Также сообщается, что с этой целью супруга самого богатого беженца в истории обратилась в российские суды и попросила специальное разрешение покинуть Российскую Федерацию. Заявление по-прежнему находится на этапе рассмотрения. Кроме того, российские власти заморозили Башару Асаду доступ к его активам и финансовым ресурсам. В то же время прошение об убежище для его брата Махира Асада все еще рассматривается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина отправила в Сирию гуманитарную помощь.