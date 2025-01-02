Озвучена зарплата работников госорганов: кто получает больше всех

Самая низкая зарплата на сегодняшний день — 29,6 тысячи гривен

В 2024 году заплата работников государственных органов выросла на 61%. В ноябре прошлого года она составляла 62 тысячи гривен.

Об этом сообщает Минфин. Отмечается, что первым в рейтинге зарплат является Антимонопольный комитет. Там средняя зарплата составляет 118,7 тысячи гривен.

Далее по списку идет Министерство юстиции Украины. Уровень средней заработной платы составляет 100 тысяч гривен.

На третьем месте находится Центральная избирательная комиссия. Что интересно, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЦИК фактически не проводит выборы, тем не менее зарплата там составляет 97,2 тысячи гривен.

Также следует добавить, что руководство ЦИК зарабатывает в месяц в среднем 310 тысяч гривен.

В то же время у руководства Антимонопольного комитета, который стоит первым в рейтинге, заработная плата составляет куда меньше — 215 тысяч.

Последнее место в списке занимает Национальная служба посредничества и примирения. Там средняя зарплата в месяц — 29,6 тысячи гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сколько платят городскому главе оккупированного Мариуполя.