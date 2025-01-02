Самый теплый год за все время. Метеорологи рассказали о погодных рекордах Киева

Они коснулись не только температуры

Аномально жаркое лето и теплая зима сделали 2024 самым теплым в Киеве за все время наблюдений. Среднегодовая температура в столице составляла +11,4°С.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Отмечается, что за весь год в столице было зафиксировано 52 температурных рекорда.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура 2024 года в столице составила +11,4°С, что на 2,4°С выше климатической нормы", — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в 2024 году на протяжении всех месяцев температура воздуха превышала средние показатели. Однако самые большие отклонения зафиксировали в феврале и сентябре. Холоднее всего было 9 января — минус 15,8°С, а жарче всего — 16 июля, когда температура достигла плюс 36,0°С.

"В целом в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле — 13 и июле — 14", — пишут метеорологи.

При этом осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. В то же время они выпадали очень не равномерно — почти по две месячные нормы в апреле и июне и только 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.

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