Сколько в Украине Tesla Cybertruck, которая взорвалась возле отеля Трампа

Пока этот автомобиль не пользуется большой популярностью в Украине

В Украине практически нет электрически пикапов Tesla Cybertruck, которые прогремели своим названием на весь мир после взрыва возле отеля Трампа в Лас-Вегасе.

Согласно базе данные ГАИ за 2024 год, всего в нашей стране зарегистрирована одна такая машина. Первичная регистрации была в Николаевской области.

Отметим, что стоимость такого автомобиля на начало 2025 года составляет около 65 тысяч долларов — базовая комплектация. Cybertruck с полным приводом, мощностью двигателя 600 л. с., запасом хода 550 км, максимальной скоростью в 180 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 4,1 секунды — $79 990. Цена Cybertruck в полной комплектации Cyberbeast (мощность 845 л. с., запас хода — 515 км, максимальная скорость 210 км/ч, разгон до 100 км/ч за 2,6 секунды) — $99 990.

К слову, всего на данный момент автомобилей Tesla в Украине 26 тысяч. Так они появлялись по годам в стране:

в 2024 — 10 тис.,

в 2023 — 7 тыс.,

в 2022 — 2 095,

в 2021 — 1 750,

в 2020 — 2 042,

в 2019 — 1 142,

в 2018 — 390,

в 2017 — 102,

в 2016 — 72.

Tesla Cybertruck — что известно об этом авто

Быстрая четырехмоторная версия Cybertruck ускоряется с 0 до 100 км/ч за 2,6 с, а дешевая одномоторная моноприводная – за 6,5 с. Максимальный пробег без подзарядки в 800 км имеет только топовую версию модели – ту же, которая ускоряется до первой сотни за 2,6 секунды.

Tesla Cybertruck. Фото: Википедия

Пикап создан из специальной нержавеющей стали. Как сообщается, он может выдерживать обстрел из пулемета 45 калибра, а лобовое стекло не боится камней. Однако некоторые водители, которые приобрели Tesla Cybertruck некоторое время назад, уже начали массово жаловаться в соцсетях, что пикап начал ржаветь.

Tesla Cybertruck. Фото: Википедия

Отметим, что в Украину этот автомобиль доставила компания tsk.ua. Согласно данным сервиса "Опендатабот", владельцем ООО "ТСК ПЛЮС" является Демченко Александр Николаевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Cybertruck был замечен в Ровно. В начале августа в сети появилось видео, как электропикап едет по улице Князя Владимира в областном центре.