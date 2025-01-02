Мобилизуют ли в Украине больных ВИЧ и туберкулезом

Некоторые диагнозы больше не освобождают от мобилизации

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, некоторые граждане могут быть освобождены от призыва по медицинским показаниям. Законодательство четко определяет перечень заболеваний, дающих право на отсрочку или признание непригодности к военной службе.

При этом каждый случай индивидуален и рассматривается специальной врачебной комиссией. "Телеграф" рассказывает могут ли мобилизовать человека с ВИЧ и туберкулезом.

После отмены в мае 2024 года в Украине статуса "ограниченно годный к военной службе" определенные заболевания, даже если они ранее были основанием для ограниченной годности, больше не освобождают от мобилизации. Это решение позволяет расширить мобилизационный ресурс в стране.

При этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что людей с ВИЧ и туберкулезом действительно могут мобилизовать в 2025 году. Однако пригодность к военной службе зависит от стадии заболевания.

К примеру, если человек является бессимптомным носителем ВИЧ или имеет стабильную болезнь, то он пригоден для мобилизации.

"Это означает, что каждый случай оценивается отдельно, в зависимости от состояния здоровья, специфики заболевания. Вы сказали о ВИЧ. Например, для лиц с ВИЧ или туберкулезом пригодность к службе оценивается на основе того, насколько болезнь влияет на их способность выполнять военные задачи", — сообщил Лазуткин.

Спикер Министерства обороны Украины также отметил, что для людей с туберкулезом также предусмотрены четкие критерии отбора. К военной службе непригодны люди, имеющие активный туберкулез, по крайней мере легких, с выделениями микробактерий или наличием распада легочной ткани.

Какие диагнозы не освобождают от мобилизации

Определенные заболевания, даже если они ранее были основанием для ограниченной годности, больше не освобождают от мобилизации. Среди них:

вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных;

болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Напомним, не призывают граждан с некоторыми заболеваниями кишечника. Если у гражданина эти болезни находятся в тяжелой стадии, то его исключают из военного учета. Такого человека точно не призовут в Силы обороны. Однако если нарушения незначительные или умеренные, то с этими болезнями можно получить заключение о пригодности к несению службы в армии.

Ранее "Телеграф" сообщал, с каким уровнем IQ не мобилизуют. Некоторых мужчин с умственной отсталостью могут призвать в Силы обороны.