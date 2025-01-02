"Шольцы и Макроны": в России поставили диагноз Европе

Бывший советский футболист жалеет европейцев

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев считает, что РФ не вернут на международную спортивную арену в 2025 году. К слову, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Соответствующий комментарий Ловчева приводит sport24.ru. Невероятно, но во всех бедах России Евгений винит лидеров западных стран, в частности президента Франции Емманюеля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. При этом он жалеет европейцев, у которых "ужасные" лидеры.

"Не думаю, что мы вернемся на международные турниры в 2025 году. Тут вопрос в другом. Многие команды откажутся играть с нами – так уже было. Когда поляки и шведы не хотели с нами играть, убрали нас, а не их.

Здесь дело не в том, победим мы в СВО сейчас или нет. Пока у власти в Европе такие Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Я вспоминаю Коля, Шредера, Миттерана. То были великие руководители, а это ужас какой-то. Просто стыдно за этих людей, и пока они не сменятся, то все это будет продолжаться", – сказал Ловчев.

В сети лишь посмеялись над словами Ловчева.

Отметим, из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.