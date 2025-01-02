Киев решил закупить трамвайные вагоны по космической цене

Начало аукциона состоится 9 января

КП "Киевпасстранс" планирует закупить пассажирские самоходные трамвайные вагоны протяженностью более 26 метров. Ожидаемая стоимость составляет более 288 млн гривен.

Соответствующая информация была размещена на сайте zakupivli. Отмечается, что подача предложения состоялась 31 декабря.

Начало аукциона состоится 9 января текущего года. В информации о закупке указано, что ожидаемая стоимость — 288 353 332,80 грн.

При этом, размер минимального шага понижения цены: 1 441 766,66 грн.

В тендерной документации отмечено полное название закупки: "Пассажирские самоходные трамвайные вагоны длиной более 26 метров с низким уровнем пола 100%, код 34620000-9 по ДК 021:2015 "Рельсовый подвижной состав".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кривом Роге в этом году хотят потратить 55 млн грн на освещение города. В договоре это указано как услуги ремонта, технического обслуживания дорожной инфраструктуры и связанного оборудования и сопутствующие услуги. Также в перечне документов, которые победитель тендера должен предоставить, отсутствует немало пунктов относительно подозрения в коррупционных схемах, банкротстве и т.д.