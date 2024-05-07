Как отдыхать во время войны и стоит ли супругам проводить отпуска врозь: советы психолога

Какие виды отдыха помогут перезагрузиться и избавиться от стресса

Работа в условиях военного времени под звуки тревог, а иногда и ракетными обстрелами, к сожалению, давно стала обыденностью для украинцев. В то же время позволить себе отпуск с полноценным отдыхом могут далеко не все из нас. Как ни странно, в данном случае дело не столько в загруженности на работе или финансовых трудностях, сколько в этической стороне вопроса.

Во-первых, значительное количество украинцев в тылу испытывают вину и даже стыд, тратя средства на отдых и развлекаясь в то время, когда сотни тысяч военных третий год подряд находятся в зоне боевых действий. Во-вторых, вопрос семейного отдыха на море стал проблематичным из-за запрета на выезд за границу военнообязанных мужчин.

Как не корить себя за отдых во время войны, какой вид досуга наиболее терапевтичен и как могут сказаться на отношениях отпуска, проведенные врозь? Об этом "Телеграф" спросил у кандидата психологических наук, семейного психотерапевта Светланы Арефнии.

"Мы не можем находиться в постоянном стрессе"

– Насколько нам необходимы отпуска? Можно ли полноценно отдыхать, имея только выходные?

– Все зависит от типа нервной системы человека, от того, насколько он нагружен и находится в стрессе, от его темперамента и характера. Главное, чтобы отдых в принципе был, ведь мы не можем находиться в постоянном стрессе. Острый стресс переходит в хронический, и это начинает оказывать влияние на нашу телесную систему, возникают психосоматические, нервные и психические расстройства.

Сколько бы вы ни работали, нужно делать перерывы. Если такая возможность есть только в выходные, возьмите себе за правило не касаться рабочих процессов в это время и даже не думать о них. Отдых происходит тогда, когда мы отходим от обычных дел и напряжения, связанного с ними.

Последнее провоцируется не только возвращением к работе, но и отсутствием информационной диеты. В выходные дни следует свести к минимуму чтение новостей и просмотр контента, который вызывает у вас беспокойство или негативные мысли.

– Чувство вины из-за отдыха и развлечений во время войны – это нормально?

– За более чем 800 дней войны некоторые люди уже научились преодолевать эти чувства. Важно понимать: если вы попадаете в чувство вины, это значит, что в своих глазах вы не делаете чего-то важного или делаете это в недостаточной степени.

Да, в Украине идет война, но это не значит, что жизнь остановилась. Сами военные неоднократно говорили о том, что наше спокойствие и возможность жить, как раньше, – это то, за что они борются на фронте. Кроме того, чтобы мы могли поддерживать их психоэмоционально, а страну экономически, нам нужно много работать и качественно отдыхать.

Необходимо найти для себя ряд аналитических, рациональных объяснений и действий, которые дадут вам зеленый свет продолжать жить, а не выживать. Спросите себя, что вы делаете, чтобы помочь военным и что можете сделать. Приобщайтесь к волонтерским делам, присылайте донаты или гуманитарную помощь.

– Военнообязанным мужчинам третий год запрещено выезжать за границу, а внутри страны безопасных мест для отдыха на море почти не осталось. Насколько здоровая ситуация, когда жена с детьми едет за границу, а муж остается дома?

– Это действительно актуальный вопрос, с которым ко мне очень часто обращаются в последнее время. Проблемой это может стать только в том случае, если в семье царит недоверие или эгоизм. В норме, когда мужчина переживает за свою жену и детей, за их эмоциональное состояние и физическое здоровье, он всегда будет стараться сделать так, как будет лучше для них. Он не просто не будет против этого отдыха, но и будет настаивать на нем.

В сегодняшних условиях абсолютно нормально, если женщина с детьми уедет на отдых за границу. Никаких обид и претензий на этот счет быть не должно. Если они возникают, ситуацию с отпуском следует воспринимать не как причину конфликта, а как следствие разлада в отношениях, ведь, как правило, это только верхушка айсберга.

– А как быть мужчинам?

– Есть множество альтернативных способов перезагрузиться и отдохнуть: рыбалка, баня, поход в горы, обычные посиделки с друзьями за игрой в карты. Важно понимать, что отдых нужен всем — и женщинам, и мужчинам. Пребывая в постоянном напряжении, мы теряем способность рационально мыслить и анализировать, работать, двигаться дальше, поддерживать других, быть в ресурсе.

Кроме того, никто же не запрещает по возвращении с отдыха из-за границы, отдохнуть всей семьей уже на следующих выходных.

"Лучшим вариантом является смена обстановки"

– Что делать, если уйти в отпуск нет возможности? Какие виды кратковременного отдыха считаются наиболее терапевтическими для нашей нервной системы?

– Мы воспринимаем мир через репрезентативные системы: визуальную, аудиальную и кинестетическую. Когда мы постоянно находимся в одном и том же месте, видим одинаковые пейзажи за окном, касаемся привычных вещей и слышим знакомые звуки, это уже не может радовать нас и улучшать настроение.

Поэтому лучшим вариантом является изменение обстановки: идите или уезжайте туда, где вы еще не были, общайтесь с новыми людьми, занимайтесь тем, что давно хотели, но откладывали: рисуйте, танцуйте, посетите выставки, попробуйте новую еду. Даже отдых на Киевском море или прогулка по Оболонской набережной может значительно облегчить состояние.

– Говорят, что природа – лучший антидепрессант. Это действительно одинаково хорошо работает для всех?

– Нет. Это вопрос исключительно личных предпочтений. Кто-то мечтает провести месяц на безлюдном острове, ловить рыбу и слушать шум прибоя, а кого-то уже через несколько дней пение птиц и плеск волн начнет раздражать до бешенства.

Конечно, провести весь отпуск, лежа на диване со смартфоном – не лучший способ отдохнуть. Досуг на свежем воздухе, безусловно, будет более полезен вашему организму. Впрочем, это совсем не обязательно должны быть классические походы в горы или валяние на пляже.

К примеру, сейчас очень популяризируется садотерапия. Одни сажают цветы, другие едят огурцы с грядки, третьи собирают ягоды и пекут пироги. Отходите от стереотипного мышления. Выберите себе то, в чем вам удобно, что вас действительно расслабляет, успокаивает мысли и тело.