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Ахметов на первом месте: кто еще вошел в список крупнейших донаторов Украины

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов. Фото twitter.com/finoboz

Сумма помощи от компаний из списка превысила 58,8 млрд грн

Ринат Ахметов, недавно "отжавший" у Кремля 10 миллиардов гривен, стал лидером по вкладам на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и гуманитарные нужды с начала полномасштабной войны. Его инвестиционная группа SCM выделила на эти цели более 8 млрд грн.

Список крупнейших донаторов составило издание NV. Журналисты проанализировали 55 компаний Украины и обнаружили, что в сумме те направили на гуманитарные и военные нужды 58,8 млрд грн.

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Ринат Ахметов занимает первое место с большим отрывом. Его главный актив направил за чуть более чем два года 8 млрд грн.

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Фонды и бизнес предпринимателя Виктора Пинчука на нужды ВСУ и гражданских направили 5,77 млрд грн. Предприниматель занимает вторую строчку рейтинга крупнейших донаторов.

На третьем месте бизнес и фонд экс-президента Петра Порошенко. С начала полномасштабной войны они направили на гуманитарные и военные нужды 4,7 млрд грн.

В список крупнейших донаторов вошла "Новая почта", которая выделила 2,9 млрд грн на эти цели. Такую же сумму выделила компания Shell.

Больше всего среди ритейлеров задонатил "Эпицентр". На нужды гражданских и военных за два года было потрачено 2,8 млрд грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соучредитель Monobank Олег Гороховский похвастался налогами за 2023 год. Он предложил другим предпринимателям сделать то же самое.

Теги:
#Помощь #Ринат Ахметов #Петр Порошенко #Виктор Пинчук