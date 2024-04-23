Ахметов на первом месте: кто еще вошел в список крупнейших донаторов Украины

Сумма помощи от компаний из списка превысила 58,8 млрд грн

Ринат Ахметов, недавно "отжавший" у Кремля 10 миллиардов гривен, стал лидером по вкладам на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и гуманитарные нужды с начала полномасштабной войны. Его инвестиционная группа SCM выделила на эти цели более 8 млрд грн.

Список крупнейших донаторов составило издание NV. Журналисты проанализировали 55 компаний Украины и обнаружили, что в сумме те направили на гуманитарные и военные нужды 58,8 млрд грн.

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Ринат Ахметов занимает первое место с большим отрывом. Его главный актив направил за чуть более чем два года 8 млрд грн.

Фонды и бизнес предпринимателя Виктора Пинчука на нужды ВСУ и гражданских направили 5,77 млрд грн. Предприниматель занимает вторую строчку рейтинга крупнейших донаторов.

На третьем месте бизнес и фонд экс-президента Петра Порошенко. С начала полномасштабной войны они направили на гуманитарные и военные нужды 4,7 млрд грн.

В список крупнейших донаторов вошла "Новая почта", которая выделила 2,9 млрд грн на эти цели. Такую же сумму выделила компания Shell.

Больше всего среди ритейлеров задонатил "Эпицентр". На нужды гражданских и военных за два года было потрачено 2,8 млрд грн.

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