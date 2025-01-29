Чем Трамп похож на Путина и Си Цзиньпина и почему это сулит неприятности - Bloomberg

Путин, Трамп и Си находятся в плену инстинктов

Война и мир в наше время прежде всего будет зависеть это трех президентов: Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. При этом, как оказалось, Трамп очень похож на своих коллег — "он империалист. И это сулит неприятности".

К такому выводу пришло издание Bloomberg, попытавшись "заглянуть в умы" этих лидеров. Как отмечают журналисты, если проанализировать идеи, которые витают у них в головах, то можно обнаружить не столько столкновение идеологий, сколько общее мышление.

По мнению автора статьи, Путин и Си — а теперь, по-видимому, и Трамп — находятся в плену не столько идентифицируемых идеологий, сколько более простых инстинктов: воли к власти и общей жажды господства, которая включает территориальную экспансию.

"Суффикс -изм, описывающий эту ментальность, — это империализм", — считают в Bloomberg.

Путин

По мнению журналистов, воображает себя не реинкарнацией Ленина или Сталина, а новым царем по образцу Петра или Екатерины, собирающим русские земли и другие территории.

"Он пытается прикрыть это шарлатанскими историческими теориями о том, что, скажем, украинцы на самом деле русские, не зная об этом. Но единственный связный нарратив в голове Путина — это история его собственной власти, которую, как он чувствует, он должен проецировать через ирредентистское, экспансионистское и агрессивное российское государство", — говорится в статье.

Си

Китай Си, хоть и остаётся коммунистическим по названию, агностически относится к стилю правления, который выбирают соседние страны. Но он требует, чтобы они преклонялись перед Пекином.

"До недавнего времени что-то большое обычно стояло на пути неоимпериализма, который Си воплощает в Азии, а Путин — в Восточной Европе. Это были Соединенные Штаты, которые имеют традицию исключительности и часто определяли себя либо как маяк свободы, либо как ее крестоносец…Однако американская исключительность пришла в упадок, начиная с Буша и Райс и их войн в Ираке и Афганистане… Но Америка по-прежнему считала себя, по сути, антиимпериалистической державой. Это изменилось в этом месяце, когда Трамп принял свою вторую присягу".

Трамп

Издание напоминает, как Трамп запугивал Данию, потому что он хочет включить Гренландию в состав США, Панаму, потому что он хочет "вернуть" ее построенный американцами канал через перешеек, и даже Канаду, которую он считает подходящей в качестве 51-го штата.

"Он также выбрал необычного предшественника для ссылки во время своей инаугурационной речи. Там, где другие недавние президенты обычно ссылались на кого-то на горе Рашмор, Трамп отправил свою аудиторию к их энциклопедиям, восхваляя 25-го президента Уильяма Мак-Кинли. Одна из причин заключается в том, что Мак-Кинли был протекционистом и широко использовал торговые тарифы, которые Трамп любит, любит, любит. Другое заключается в том, что он был также самым откровенно империалистическим президентом в истории Америки, захватив Кубу, Пуэрто-Рико, Гуам, Филиппины, острова Западного Самоа и остров Уэйк, а также аннексировав Гавайи", — пишет автор.

Вместо того, чтобы победить империализм, во времена Мак-Кинли США приняли его, хотя бы ненадолго, однако потом резко повернулось против него, "видя в нем коррупцию американской исключительности. Трамп далек от такого понимания И именно это радует Путина и Си. Каждый по-своему надеется заключить с Трампом соглашение о разделе мира на сферы влияния. В Кремле особенно кружится голова от надежд, что Путин и Трамп пожмут друг другу руки в рамках "новой Ялты".

Обозреватель объясняет, что 80 лет назад в Ялте встретились Франклин Рузвельт, Сталин и Черчилль, чтобы договориться о послевоенном урегулировании. Рузвельт стремился, чтобы Сталин кивнул головой на новый порядок, который бы поставил империалистическую агрессию вне закона, формализованный в институции, которая бы называлась Организацией Объединенных Наций. На бумаге он это получил. На самом деле, однако, он и Черчилль приняли соглашение, по которому Сталин продолжал подчинять себе Центральную и Восточную Европу. Американцы восприняли Ялту как поражение принципов, русские — как победу силовой политики, а поляки, страны Балтии и другие — как вопиющее предательство.

"Сегодня мир, кажется, обречен на новую Ялту между Трампом, Путиным и Си. Это будет пакт между империалистами, не основанный ни на каком высоком идеологическом видении, кроме представления о том, что сила права, а принуждение является честной игрой. Это может привести к войне между ними, если они не смогут договориться о добыче. Это, безусловно, обречет некоторые маленькие страны, оказавшиеся посередине. И как поняли демократы в 1900 году, а Путин и Си доказали это беспрекословно, империализм за рубежом также приведет к деспотизму дома", — подытожил автор.

Напомним, ранее мы писали о том, как Трамп выпрет Россию с нефтяных рынков.