Первая встреча с новой администрацией Трампа: Сибига приглашен на заседание глав МИД

Встреча пройдет во Франции

Глава МИД Украины Андрей Сибига был приглашен на встречу с коллегами из других государств. Там будет присутствовать представитель США. Таким образом данная встреча может стать первым официальным контактом Украины с представителями новой администрации США под руководством Трампа.

Об встрече "Суспільному" сообщили источники в дипломатических кругах. По их данным, эта встреча должна состояться 12 февраля в Париже. На ней будут присутствовать главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и США.

Для справки: пост главы Госдепа США сейчас занимает Марко Рубио.

Других деталей источник пока не раскрыл.

Напомним, что в понедельник, 30 декабря, министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с украинской делегацией прибыл в Сирию. В Дамаске он встретился с новым лидером страны Ахмедом аль-Шараа.

Также мы сообщали о том, что в Украине приостанавливается ряд проектов, финансируемых Соединенными Штатами в рамках помощи от USAID. В соцсетях Linkedin, Instagram и Facebook появилась волна прощальных объявлений о закрытии инициатив или самостоятельных попытках собрать средства в Украине.