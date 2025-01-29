Таксист испугался веса пассажирки и отказал в поездке: ему грозит многомиллионный иск

Женщина говорит, что это дискриминация

В США произошел случай, когда репершу отказался везти водитель сервиса такси (компания Lyft – один из крупнейших сервисов заказа поездок в США). Причиной назвал ее вес 220 килограммов.

Американская реперша Данк Демосс не смогла воспользоваться такси. Водитель объяснил, что машина не выдержит такой нагрузки – вес просто убьет ее подвеску. Об этом сообщил Коллин Рагг, бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

По словам бизнесмена, исполнительница решила подать иск против компании Lyft, расценив действия водителя как дискриминацию по весовому признаку. Иск составляет несколько миллионов долларов.

"Если я за что-то отстаиваю, я иду до конца. Я борюсь за свое сообщество, за своих людей. Это не только обо мне – это об изменениях в мире для всех", – заявила Демосс. Поклонники поддержали репершу.

Что известно о реперше Данк Демосс

Справка: Данк Демосс (настоящее имя – Даджуа Блэндинг) – реперша, певица и автор песен из Детройта, штат Мичиган. В ее творческом наследии есть треки на платформе SoundCloud, в частности композиция "Trouble".

Инцидент с водителем Lyft она зафиксировала на видео, которое позже стало вирусным в TikTok. На записи видно, как водитель по имени Абрахам отказывает ей в поездке, ссылаясь на размер автомобиля и грузоподъемность шин.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве реперша из РФ просто так выгнала с концерта парня. В сети — шквал критики из-за поведения артистки.