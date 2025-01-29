Украинские школы могут стать местом по сбору дронов? Производитель РЭБов объяснил "мотивацию" (видео)

Алексей Полончук говорит, что вся страна собирает то, что точно работает

Основатель компании по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Аура" Алексей Полончук предложил, чтобы в Украине собирали беспилотники в школах. По его словам, на крупные предприятия могут прилететь российские ракеты.

Об этом он заявил в интервью Ютуб-каналу Dignitas. Он говорит, что производства нужно разбрасывать по всей стране, прятать в подвальчиках и таким образом масштабировать.

"Собирать FPV-дроны утвержденной конструкции на уроках труда в школах. Вся страна собирает то, что точно работает, что утверждено. Это и есть масштабирование, когда каждый гараж, который собирает дроны, присоединяется к единому процессу, а не то, что ты построил цех, где одновременно изготавливают 60 дронов. Ну, туда и прилетит быстро", — пояснил Алексей Полончук.

Добавим, ранее "Телеграф" писал, что Украине не нужно создавать аналог ударного иранского дрона Shahed 131/136, который является копией старого беспилотника DAR (Die Drohne Antiradar) немецкой самолетостроительной компании Dornier (существовавшей с 1922 по 2002 годы), а развивать технологии. Именно отечественные дроны 2024 года нанесли более 7000 ударов по территории Российской Федерации. Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире YouTube -канала Telegraf UA объяснил, почему так.