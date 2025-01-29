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Фонд Табаловых передал для фронта автомобиль Volkswagen (фото)

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Фонд Табаловых передал для фронта автомобиль Volkswagen (фото) Новость обновлена 29 января 2025, 20:09

В январе 2025 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта еще один автомобиль Volkswagen. Автомобиль уже помогает выполнять боевые задачи на Харьковском направлении фронта.

Об этом насвоей странице в Facebook сообщил президент Благотворительного фонда Андрей Табалов.

"Учитывая, что автомобили на фронте, к сожалению, "живут" недолго, иногда от нескольких недель до нескольких месяцев, это постоянная потребность всех подразделений. Они нужны не меньше, чем оружие. Поэтому мы будем продолжать помогать нашим военным в вопросе обеспечения их необходимым транспортом и техникой", — сказал Табалов.

Как сообщалось ранее, в августе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых провел сбор на 2,2 млн грн на нужды фронта. За эти средства закуплены 121 FPV-дрон для 5 различных бригад ВСУ.

В июне 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.

В январе 2024 года Благотворительный фонд семьи Табаловых передал для нужд фронта Volkswagen Transporter Т5.

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря 2023 года, президент Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, по результатам благотворительного сбора, передал для нужд ВСУ разведывательный дрон SHARK.

В целом с начала полномасштабного вторжения предприятия семьи Табаловых помогли ВСУ более чем на 20 000 000 грн.

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