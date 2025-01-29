Мурал с Ермаком в Киеве появился без разрешения? Что сказали местные власти

Мурал продержался недолго

На днях в Киеве разразился скандал из-за мурала с изображением Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины.

Первым об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер, журналист и ведущий Богдан Буткевич. Он отметил, что мурал появился на Днепровской набережной, в районе парка "Вербный Гай".

Буткевич также опубликовал фотографии мурала.

Правда, продержалось изображение Андрея Борисовича недолго — его вскоре закрасили неизвестные.

Редакция "Телеграфа" обратилась с официальным запросом в Киевскую городскую государственную администрацию со следующими вопросами:

кто давал разрешение на создание мурала (частное лицо, общественная организация, государственное учреждение)?

когда мурал появился?

кто нарисовал мурал (частное лицо, художественное агенство или кто-то другой)?

кто его закрасил (городская, районная власть, либо это было указание коммунальных служб)?

Ответа от КГГА редакция "Телеграфа" пока не получила. Однако пришел ответ из Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Там сказали, что никаких сведений насчет данного мурала они не получали.

Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года влиятельное издание Politico включило Ермака в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы. Он занял второе место в категории "Мечтатели".