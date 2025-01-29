Мурал с Ермаком в Киеве появился без разрешения? Что сказали местные власти
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Мурал продержался недолго
На днях в Киеве разразился скандал из-за мурала с изображением Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины.
Первым об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер, журналист и ведущий Богдан Буткевич. Он отметил, что мурал появился на Днепровской набережной, в районе парка "Вербный Гай".
Буткевич также опубликовал фотографии мурала.
Правда, продержалось изображение Андрея Борисовича недолго — его вскоре закрасили неизвестные.
Редакция "Телеграфа" обратилась с официальным запросом в Киевскую городскую государственную администрацию со следующими вопросами:
- кто давал разрешение на создание мурала (частное лицо, общественная организация, государственное учреждение)?
- когда мурал появился?
- кто нарисовал мурал (частное лицо, художественное агенство или кто-то другой)?
- кто его закрасил (городская, районная власть, либо это было указание коммунальных служб)?
Ответа от КГГА редакция "Телеграфа" пока не получила. Однако пришел ответ из Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Там сказали, что никаких сведений насчет данного мурала они не получали.
Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года влиятельное издание Politico включило Ермака в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы. Он занял второе место в категории "Мечтатели".