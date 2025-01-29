Что такое БОВП и почему из-за нее могут отчислить студента

Она состоит из теоретических и практических занятий

Осенью 2025 года для украинских студентов начнется базовая общевоенная подготовка (БОВП). В Министерстве обороны Украины заявили, что студенты-мужчины, признанные пригодными к военной службе, будут отчислены из учебных заведений в случае отказа проходить практическую часть БОВП.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета. На портале отмечают, что базовая общевоенная подготовка – это программа, интегрированная в образовательный процесс украинских вузов, направленная на формирование основных военных навыков, повышение обороноспособности страны и подготовку молодежи к возможной защите государства.

Программа БОВП предусматривает 300 академических часов, которые разделены на:

90 часов теоретических занятий в учебных заведениях;

в учебных заведениях; 210 часов практической подготовки в воинских частях и учебных центрах ВСУ.

Кто должен проходить обучение

Базовую общевойсковую подготовку должны пройти мужчины-студенты до 25 лет, признанные пригодными к военной службе.

Также к программе добровольно могут присоединиться женщины, но только при постановке на воинский учет.

После успешного прохождения курса студенты примут военную присягу и получат сертификат, который освобождает их от обязательной срочной службы.

Как будет проходить обучение

Процесс БОВП:

теоретическая подготовка будет осуществляться в рамках образовательного процесса как отдельная дисциплина;

практическая часть будет проходить во время каникул;

обучение будут проводить опытные военнослужащие в отставке, имеющие соответствующую подготовку.

Что включает в себя практическая подготовка

Студенты получат знания и навыки по:

тактики ведения боя;

оказание к медицинской помощи;

обращение со стрелковым оружием;

военной дисциплины;

международного гуманитарного права

Практическая часть также предусматривает ознакомление с военной техникой и использованием стандартного стрелкового вооружения ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, которые не пройдут базовую военную подготовку. Успешное прохождение курса является необходимым условием для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.