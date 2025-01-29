Что такое БОВП и почему из-за нее могут отчислить студента
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Она состоит из теоретических и практических занятий
Осенью 2025 года для украинских студентов начнется базовая общевоенная подготовка (БОВП). В Министерстве обороны Украины заявили, что студенты-мужчины, признанные пригодными к военной службе, будут отчислены из учебных заведений в случае отказа проходить практическую часть БОВП.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета. На портале отмечают, что базовая общевоенная подготовка – это программа, интегрированная в образовательный процесс украинских вузов, направленная на формирование основных военных навыков, повышение обороноспособности страны и подготовку молодежи к возможной защите государства.
Программа БОВП предусматривает 300 академических часов, которые разделены на:
- 90 часов теоретических занятий в учебных заведениях;
- 210 часов практической подготовки в воинских частях и учебных центрах ВСУ.
Кто должен проходить обучение
Базовую общевойсковую подготовку должны пройти мужчины-студенты до 25 лет, признанные пригодными к военной службе.
Также к программе добровольно могут присоединиться женщины, но только при постановке на воинский учет.
После успешного прохождения курса студенты примут военную присягу и получат сертификат, который освобождает их от обязательной срочной службы.
Как будет проходить обучение
Процесс БОВП:
- теоретическая подготовка будет осуществляться в рамках образовательного процесса как отдельная дисциплина;
- практическая часть будет проходить во время каникул;
- обучение будут проводить опытные военнослужащие в отставке, имеющие соответствующую подготовку.
Что включает в себя практическая подготовка
Студенты получат знания и навыки по:
- тактики ведения боя;
- оказание к медицинской помощи;
- обращение со стрелковым оружием;
- военной дисциплины;
- международного гуманитарного права
Практическая часть также предусматривает ознакомление с военной техникой и использованием стандартного стрелкового вооружения ВСУ.
Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам, которые не пройдут базовую военную подготовку. Успешное прохождение курса является необходимым условием для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.