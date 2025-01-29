Сценарий Кремля или эффект стада? Кому выгодны выборы во время войны в Украине

Кремль давит на то, что нынешняя украинская власть вроде бы нелегитимна

В Украине нет никаких условий для проведения выборов Верховной Рады в ближайшее время, то есть весной 2025 года. Да и разговоры о выборах осенью этого года выглядят крайне сомнительно.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Олег Саакян. Он объяснил, почему Кремль пытается навязать нам свой сценарий парламентских выборов.

— В российском сценарии есть момент: давайте прекращение огня, чтобы в Украине провести выборы, в которых должны принять участие пророссийские силы, и после этого мы с новыми силами в новой конфигурации подпишем какое-то перемирие. Кого выберут — с тем и подпишем. Потому что нынешняя власть якобы нелегитимна, — говорит политический эксперт.

По его мнению, россияне продвигают такой сценарий, потому что избирательная кампания камня на камне от Украины не оставит.

— На выборах, которые ни по безопасности, ни по другим избирательным стандартам не могут быть достаточно прозрачными, демократическими и представительскими, чтобы общество в них поверило, мы получим власть с меньшим уровнем легитимности и с более шаткой легальностью, чем сейчас. Поэтому очевидно, что такой сценарий — он не украинский, а российский, и будет дальше [ею] проталкиваться, — говорит политолог.

Однако он считает, что не все политики, занимающиеся подготовкой к выборам, играют на руку России.

— Они просто делают то, что должны делать политики. То, что является профессией партийных работников и партбюрократии. Поэтому мы имеем дело не столько с реальной подготовкой выборов, сколько со стадным эффектом, когда несколько побежали и другие подключились. И части [политиков] выгодно имитировать возможность проведения избирательного процесса. Ну, как минимум, так спонсоры деньги дадут партиям, иначе если выборов нет на горизонте — то зачем давать деньги? — заключает Олег Саакян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пророссийская ОПЗЖ планирует взять до 30% голосов на парламентских выборах.