Проверьте свою кухню: за набор советских вилок предлагают хорошую сумму

Сегодня даже самые обыденные вещи могут получить вторую жизнь и за них готовы платить приличные деньги

В Украине растет популярность старых вещей из СССР, которые в свое время были предметами настоящей гордости и передавались из поколения в поколение как семейные реликвии. Среди наиболее распространенных лотов, которые активно продают на профильных ресурсах, различная посуда.

К примеру, на сайте онлайн-объявлений Violity появилась информация о продаже набора вилок времен СССР. Он состоит из 12 единиц и ни разу не был в использовании.

Вилки абсолютно новые и реставрация не проводилась, что очень важно для коллекционеров. За такой советский набор просят 24 тысячи 994 гривны, однако торги еще продолжаются и цена вероятнее всего еще подскочит.

В объявлении указано, что вилки в количестве 12 штук сохранены в оригинальной упаковке из советского магазина. Длина приборов составляет 20 сантимотров и они не использовались и не мылись.

Отмечается, что продавец находится в Одессе и готов продать набор вилок при личной встрече или же отправить его по почте.

Материал вилок — мельхиор с клеймами завода СССР. Украшены они своеобразным цветочным орнаментом и имеют оригинальный дизайн.

В наше время советские приборы из мельхиора стали коллекционными, хотя это не драгоценный сплав, а основными его компонентами являются медь и никель.

Основным недостатком мельхиора можно считать то, что приборы очень быстро покрываются тёмными пятнами или налётом.

Напомним, на сайте Violity продают фарфоровую статуэтку производства СССР под названием "танцующая украинка". Ее цена немного превышает минимальную зарплату в Украине по состоянию на 2025 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сейчас советскую выварку на 30-50 литров продают на соответствующих порталах за более чем 500 гривен. В СССР ее использовали и чтобы джинсы красить, и чтобы еду готовить.