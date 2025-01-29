"Легко вооруженные миротворцы не сдержат Путина": что пишут на Западе о будущем Украины при Трампе

На Западе анализируют, что поможет сдерживать Путина в будущем.

Пока нет никакой конкретики об условиях потенциальных переговоров между Украиной и РФ и "мирного соглашения", которое хочет заключить президент США Дональд Трамп, аналитики на Западе размышляют, как это может выглядеть. В частности, какие гарантии безопасности может получить Киев, и как Штатам и Европе не допустить ошибок в такой важный период.

Международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова проанализировала, что пишут западные эксперты и аналитические центры.

Зоны интереса для Трампа в Украине

Эксперт американского Совета по международным отношениям (CFR) Хайди Кребо-Редикер пишет: президент США Дональд Трамп должен осознать, что Украина прежде всего является перспективной инвестиционной возможностью для экономических и интересов Штатов, а не обузой для американских ресурсов.

"Украина обладает огромными запасами критически важных полезных ископаемых и редкоземельных элементов, передовой оборонной промышленностью, а также мощным технологическим и киберсектором.

Администрация Трампа должна согласиться на всестороннее стратегическое партнерство в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов, разработать соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере оборонного производства и поддержать общие инвестиции США и Украины в оборонные технологии еще до переговоров с Россией", — отмечает эксперт.

По ее мнению, это поможет укрепить переговорную позицию Украины, а также усилит США и снизит зависимость Вашингтона от Пекина.

"Защита экономических активов Украины и ее способности обеспечивать собственные потребности в сфере безопасности, а также потребности США и Европы должна стать ключевым элементом в процессе прекращения огня.

Россия это хорошо понимает, поэтому стремится контролировать или уничтожить богатства Украины, как над, так и под землей. Любое согласованное решение должно гарантировать, что ресурсы Украины останутся вне досягаемости России, а значит, и Китая, и будут доступны на условиях, приемлемых для Украины, США и их союзников по НАТО. Независимость и суверенитет Украины должны быть приоритетом для США не только ради самой Украины — это также выгодно самой Америке", — считает Кребо-Редикер.

Так, запасы лития и титана в Украине являются одними из самых больших в Европе. Украина также владеет значительными месторождениями кобальта и никеля – ключевых компонентов для производства аккумуляторов и аэрокосмических сплавов, используемых в оборонной промышленности.

Кроме того, Украина входит в число ведущих производителей природного графита в Европе.

"Хотя ключевые шахты остаются под контролем Киева, продолжающиеся боевые действия ставят под угрозу их стабильную работу. За пределами Украины почти весь рынок графита контролируется Китаем, который ввел ограничения на его экспорт в США.

Подобная ситуация с галлием — Украина является пятым в мире производителем этого редкого металла, а также основным производителем неонового газа. Галлий, незаменимый в производстве полупроводников и светодиодов, также попал под китайские экспортные ограничения в отношении США… Выгодное прекращение огня позволит США устранить зависимость от Китая, обеспечив новый, надежный источник снабжения — Украину", — рассуждает американская экспертка.

В то же время, если Украина останется независимой и суверенной, и сможет самостоятельно обеспечивать свои военные нужды после войны, она будет иметь одну из самых современных и конкурентных оборонно-промышленных баз в Европе.

"Учитывая стремление Дональда Трампа модернизировать армию США, ускорить цикл инноваций и сосредоточиться на недорогих автономных системах вооружения, сотрудничество с украинскими производителями дронов и оборонных технологий открывает уникальную возможность создания общего украинско-американского оборонного инновационного комплекса.

Это могло бы даже стать частью инициатив Конгресса и недавно созданного Департамента эффективности правительства под руководством Илона Маска, направленного на сокращение расходов при одновременном повышении эффективности", — предполагает Кребо-Редикер.

Наряду с этим Украина, по мнению автора, стремительно превращается в мировой центр исследований и разработок военных технологий — эдакую "военную Кремниевую долину", становясь ключевым хабом для создания инновационных систем на основе искусственного интеллекта.

"Поддержка Украины — это не только акт солидарности. Это стратегическая инвестиция в безопасность и процветание США и Европы. Отказаться от этой возможности — недопустимо", — заключает эксперт.

Четыре условия, при которых Украина может проиграть

Аналитик Майкл Пэк в тексте для Центра анализа европейской политики (CEPA) пишет о том, что нынешняя ситуация в Украине тревожна, "но не катастрофическая".

"Россия сейчас оккупирует около 18% страны, которая до войны охватывала около 600 тысяч квадратных километров. Эти потери значительны, но не обязательно фатальны. Лучше всего это понимают сами россияне: к 1942 году нацистские армии захватили значительную часть западного Советского Союза, включая большую частью угольной, железорудной и сталелитейной промышленности СССР, а также около половины его населения.

Более того, когда Германия вторглась в июне 1941 года, многие в США и Великобритании ожидали, что Советский Союз падет через несколько недель. Но в мае 1945 года капитулировал Третий Рейх", — проводит аналогии Пэк.

Так, в 2024 году Россия захватила 4 168 квадратных километров украинской земли, включая часть российской территории, отбитой в Курской области. Но назвать такие показатели военным успехом никак нельзя.

"Чтобы захватить менее пятой части Украины, Россия понесла более 800 тысяч потерь. Только ради захвата 4 168 квадратных километров в прошлом году она теряла примерно 102 военных на каждый квадратный километр…

Будь это Западный фронт 1916 года, историки назвали бы российское наступление пирровой победой. Сражения за небольшие украинские города и малоизвестные села приобрели почти мифический масштаб не потому, что они были решающими, а потому, что Украина смогла так долго удерживать их, несмотря на численное преимущество противника", — анализирует эксперт.

По его мнению, есть четыре условия, при которых Россия может одержать победу: коллапс украинской армии, приход к власти в Киеве правительства капитулянтов, прекращение западной помощи или некое "удивительное улучшение" эффективности российских войск.

"Все эти сценарии возможны, но ни один из них пока не выглядит вероятным. При отсутствии таких изменений путинские войска будут и дальше сталкиваться с изнурительной войной, которую Россия может продолжать лишь ценой огромных человеческих и финансовых потерь. Россия имеет больше ресурсов, чем Украина, но они не безграничны – как и терпение российского общества.

Совершенно логично спросить, может ли Украина в долгосрочной перспективе выдержать нынешнюю ситуацию. Может ли она победить? Это зависит от того, как мы определяем победу.

Если победа означает полное вытеснение российских войск с территории Украины, включая Крым и аннексированные восточные области, то это маловероятно.

Но если победа – это выход Украины из войны как независимого, экономически и политически жизнеспособного государства, то она более чем достижима. Украина еще не победила, но она далеко не побеждена", — отмечает Пэк.

Варианты размещения западных войск в Украине

Группа экспертов американского аналитического центра RAND Corporation утверждает: если война в Украине закончится перемирием, легко вооруженные миротворцы не смогут помочь Украине сдержать россиян от повторной атаки. Лучшим примером для наследования могут стать силы, возглавляемые США в Южной Корее, которая, как и Украина, сталкивается со значительной враждебной угрозой.

"Даже если в Украине будет достигнуто перемирие, путинская Россия, вероятно, не откажется от своих реваншистских целей. Северная Корея представляет подобную угрозу Южной Корее", — говорится в статье.

В 1953 году Корейская война завершилась бессрочным прекращением огня, и обе стороны отступили от линии перемирия. Однако "окончательного мирного урегулирования" так и не было достигнуто, и сегодня мощные возглавляемые США силы ООН поддерживают оборону Южной Кореи.

По мнению авторов, война в Украине может пойти подобным путём.

"Украине лучше сосредоточиться на содержании сильной армии и стимулированию Запада к развертыванию боевых сил в Украине, которые смогут помочь сдерживать и защищаться от агрессора", — пишут они.

Но западных миротворцев, имеющих ограниченные мандаты, для этого будет недостаточно. К примеру, в 1995 году легко вооруженные голландские миротворцы не смогли предотвратить резню в Сребренице (массовое убийство боснийскими сербами около 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола — Ред.).

Для справки: следующей целью боснийских сербов был расположенный рядом мусульманский анклав Жепа, который охраняли 79 украинских миротворцев из 240-го отдельного спецбатальона ВСУ. Украинские военные оказались в сложной ситуации, когда сербские войска окружали поселок и усиливали обстрелы, а местное население требовало защитить их любой ценой. В это время в анклав прибыл полковник Николай Верхогляд, в то время заместитель командующего сектором Сараево. Он начал договариваться с обеими сторонами об условиях вывоза гражданского населения. При всей сложности ситуации, Верхогляду удалось убедить обе стороны прийти к компромиссному решению и "дожать" командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, чтобы тот согласился на эвакуацию всех жителей анклава.

Эвакуация продолжалась около трех суток. Чтобы обезопасить боснийцев, в каждый автобус с эвакуированными сажали украинских миротворцев. Из Жепы удалось спасти 10 тысяч человек, учитывая беженцев из Сребреницы и других районов. Избежать потерь получилось и среди украинских военных.

"Угроза со стороны России может быть столь велика, что силы ООН в Южной Корее — включая более 28 тысяч американских военных — могут стать лучшей моделью для того, что нужно Украине", — отмечается в материале.

Речь о так называемых силах-"растяжках". Название является аналогией к натянутой проволоке, прикрепленной к чеке гранаты, которая срабатывает, когда ее затрагивают. "Растяжки" – небольшие военные подразделения, расположенные в стратегически важных регионах с целью сдерживания потенциальных агрессоров.

Идея сил-"растяжек" заключается в том, что само их присутствие создает риск, что нападение на них повлечет за собой значительный военный ответ со стороны союзников или других привлеченных стран.

И в украинском контексте есть несколько вариантов.

Первый – это западные силы на уровне батальона. После российского вторжения в Украину в 2014 году НАТО разместило многонациональные батальонные боевые группы, а это примерно тысячу военных, в Польше и каждом из Балтийских государств. Однако сила такого размера может оказаться недостаточной для сдерживания повторной атаки со стороны Москвы.

Вторым вариантом может являться дополнительное размещение американского оружия. Речь о программе Пентагона Army Prepositioned Stockpile (APS), согласно которой военное оборудование, включая танки, стратегически располагают за границей. В случае чрезвычайной ситуации APS позволит быстро развернуть больший контингент США и союзников в Украине.

"Третий вариант может предусматривать увеличение западного военного присутствия в Украине до уровня бригады. В настоящее время в Германии и Италии размещено по одной бронетанковой бригадной боевой группе армии США, насчитывающей от 4 000 до 4 700 военнослужащих.

Бригада в Украине могла бы организовать дополнительную дивизию или две с подкреплениями западных сил. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году НАТО увеличило численность боевых групп в Польше и странах Балтии до уровня бригады. Таким образом, размещенная в Украине группа была бы лишь четвертью численности американских войск в Южной Корее", — отмечается в статье.

Западные войска в Украине могли бы действовать под командованием НАТО, хотя есть и другие прецеденты. Возглавляемая США коалиция против "Исламского государства" в Ираке и Сирии насчитывала 87 участников. В 2004 году Европейский Союз взял на себя руководство миротворческой миссией НАТО в Боснии и Герцеговине, которая в течение девяти лет обеспечивала безопасность страны после войны.

"Если нынешняя война завершится прекращением огня, Украина может стать ведущей сухопутной силой в Европе благодаря своим размерам и способности почти три года сдерживать значительно большую российскую армию. Западные силы, которые дополнят украинские, станут не только фактором усиления безопасности Украины, но и важным компонентом защиты восточного фланга НАТО и Черноморского региона в целом", — заключает группа экспертов.

Отметим, ранее британский эксперт рассказал "Телеграфу", как Трамп может обрушить российскую экономику.