"Украинская кровь дает о себе знать": "Королева ДНР" взбудоражила сеть танцами под Klavdia Petrivna (видео)
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Некоторые украинцы даже поддержали модель на пути "переобувания"
Известная пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская называет себя "Королевой ДНР" и активно ведет соцсети, где показывает свою "естественную красоту". Девушка часто снимает рекламу в мелких донецких магазинах и TikTok-видео в туалетах, из-за чего часто поддается критике в комментариях. А еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.
Недавно Алина Андриевская оконфузилась очередным видео в TikTok, на котором сняла свои танцы в туалете. Девушка сняла себя в зеркало в санузле, позируя перед камерой в узком розовом платье.
Примечательно, что на фоне видео звучит популярная песня украинской певицы Klavdia Petrivna. При этом сама Алина как будто подпевает слова песни на украинском языке и выглядит очень довольной собой.
Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео "Королевы ДНР":
- Так Клавдию Петровну еще никто не унижал.
- Что!? На украинском?! А что случилось?
- Измена или победа?
- Нашу соловьиную вспомнила.
- Почему не по-русски? Переобуваемся на лету?
- Что это за дракон?
- Ждем видео с извинениями.
- Под родную музыку? Скоро будет переобуваться.
- Матерь Божья, можно испугаться.
- Хорошая девочка стала, хорошие песни слушает.
- Крути не крути, а украинская кровь дает о себе знать!
- Снова в туалете?
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка. Алина Андриевская отдыхала в клубе "Таймс", рядом с которым прогремел взрыв.