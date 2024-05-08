"Украинская кровь дает о себе знать": "Королева ДНР" взбудоражила сеть танцами под Klavdia Petrivna (видео)

Некоторые украинцы даже поддержали модель на пути "переобувания"

Известная пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская называет себя "Королевой ДНР" и активно ведет соцсети, где показывает свою "естественную красоту". Девушка часто снимает рекламу в мелких донецких магазинах и TikTok-видео в туалетах, из-за чего часто поддается критике в комментариях. А еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.

Недавно Алина Андриевская оконфузилась очередным видео в TikTok, на котором сняла свои танцы в туалете. Девушка сняла себя в зеркало в санузле, позируя перед камерой в узком розовом платье.

Примечательно, что на фоне видео звучит популярная песня украинской певицы Klavdia Petrivna. При этом сама Алина как будто подпевает слова песни на украинском языке и выглядит очень довольной собой.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео "Королевы ДНР":

Так Клавдию Петровну еще никто не унижал.

Что!? На украинском?! А что случилось?

Измена или победа?

Нашу соловьиную вспомнила.

Почему не по-русски? Переобуваемся на лету?

Что это за дракон?

Ждем видео с извинениями.

Под родную музыку? Скоро будет переобуваться.

Матерь Божья, можно испугаться.

Хорошая девочка стала, хорошие песни слушает.

Крути не крути, а украинская кровь дает о себе знать!

Снова в туалете?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка. Алина Андриевская отдыхала в клубе "Таймс", рядом с которым прогремел взрыв.