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"Украинская кровь дает о себе знать": "Королева ДНР" взбудоражила сеть танцами под Klavdia Petrivna (видео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Алина Андриевская сама провозгласила себя "Королевой ДНР" Новость обновлена 08 мая 2024, 17:20
Алина Андриевская сама провозгласила себя "Королевой ДНР". Фото https://www.instagram.com/koroleva_andrievskaya/

Некоторые украинцы даже поддержали модель на пути "переобувания"

Известная пророссийская блогерша из оккупированного Донецка Алина Андриевская называет себя "Королевой ДНР" и активно ведет соцсети, где показывает свою "естественную красоту". Девушка часто снимает рекламу в мелких донецких магазинах и TikTok-видео в туалетах, из-за чего часто поддается критике в комментариях. А еще она стала одной из главных героинь, над которой шутит в своих выпусках блогер и шоумен Алексей Дурнев.

Алина Андриевская

Недавно Алина Андриевская оконфузилась очередным видео в TikTok, на котором сняла свои танцы в туалете. Девушка сняла себя в зеркало в санузле, позируя перед камерой в узком розовом платье.

Примечательно, что на фоне видео звучит популярная песня украинской певицы Klavdia Petrivna. При этом сама Алина как будто подпевает слова песни на украинском языке и выглядит очень довольной собой.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео "Королевы ДНР":

  • Так Клавдию Петровну еще никто не унижал.
  • Что!? На украинском?! А что случилось?
  • Измена или победа?
  • Нашу соловьиную вспомнила.
  • Почему не по-русски? Переобуваемся на лету?
  • Что это за дракон?
  • Ждем видео с извинениями.
  • Под родную музыку? Скоро будет переобуваться.
  • Матерь Божья, можно испугаться.
  • Хорошая девочка стала, хорошие песни слушает.
  • Крути не крути, а украинская кровь дает о себе знать!
  • Снова в туалете?
Алина Андриевская

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка. Алина Андриевская отдыхала в клубе "Таймс", рядом с которым прогремел взрыв.

Теги:
#Мисс ДНР #Алина Андриевская #королева днр