"Українська кров дається взнаки": "Королева ДНР" розбурхала мережу танцями під Klavdia Petrivna (відео)

Деякі українці навіть підтримали модель на шляху "перевзування"

Відома проросійська блогерка з окупованого Донецька Аліна Андрієвська називає себе "Королевою ДНР" та активно веде соцмережі, де показує свою "природну красу". Дівчина часто знімає рекламу у дрібних донецьких магазинах та TikTok-відео у туалетах, через що часто піддається критиці у коментарях. А ще вона стала однією з головних героїнь, з якої жартує у своїх випусках блогер і шоумен Олексій Дурнєв.

Нещодавно Аліна Андрієвська осоромилася черговим відео в TikTok, на якому показала свої танці в туалеті. Дівчина зняла себе в дзеркало у санвузлі, позуючи перед камерою у вузькій рожевій сукні.

Цікаво, що на тлі відео звучить популярна пісня української співачки Klavdia Petrivna. При цьому сама Аліна начебто підспівує слова пісні українською мовою та виглядає дуже задоволеною собою.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео "Королеви ДНР":

Так Клавдію Петрівну ще ніхто не принижував.

Що!? Українською?! А що сталося?

Зрада чи перемога?

Нашу солов’їну згадала.

Чому не російською? Перевзуємося на льоту?

Що це за дракон?

Чекаємо на відео з вибаченнями.

Під рідну музику? Незабаром перевзуватиметься.

Мати Божа, можна злякатися.

Хороша дівчинка стала, гарні пісні слухає.

Крути не крути, а українська кров дається взнаки!

Знову у туалеті?

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Міс ДНР" мало не загинула під час обстрілу Донецька. Аліна Андрієвська відпочивала у клубі "Таймс", поряд з яким пролунав вибух.