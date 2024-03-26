"Умерла в 32 года": Alyona Alyona рассказала о потере близкой подруги (видео)

Представительница Украины на Евровидении 2024 поехала на похороны в родную Барышевку

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая является представительницей Украины на Евровидении 2024, поделилась с поклонниками печальным известием. 32-летняя звезда рассказала о потере близкой подруги, с которой Алена Савраненко (девичья фамилия Alyona Alyona), училась в школьные годы.

Об этом артистка сообщила на видео в сторис Инстаграма. В этот понедельник состоятся похороны подруги рэперши, ее звали Светлана и не стало женщины в 32 года. Для этого Алена приехала и в родной город Барышевку, Киевская область.

"Я сегодня должна была быть выходная, но еду в Барышевку, потому что сегодня будет похороны моей подруги Светланы. Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, со Светланой в параллельных классах учились. Она работала психологом, но так случилось, что в 32 года после осложнений, после операции, она умерла", – рассказала украинская звезда.

Напомним, что Алена Савраненко появилась на свет в пгт Капитановка Кировоградской области. Еще в юные годы вместе со своими родителями она переехала в Барышевку, расположенную недалеко от столицы. Этот переезд сыграл немаловажную роль в дальнейшем развитии его творчества. В Барышевке будущая звезда прожила 15 лет, и здесь началась съемка ее первых клипов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Alyona Alyona разделась до нижнего белья. Артистка предстала в черном комплекте на фоне обнаженных парней.