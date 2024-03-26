"Померла в 32 роки": Alyona Alyona розповіла про втрату близької подруги (відео)

Представниця України на Євробаченні 2024 поїхала на поховання до рідної Баришівки

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка є представницею України на Євробаченні 2024, поділилась з шанувальниками сумною звісткою. 32-річна зірка розповіла про втрату близької подруги, з якою Альона Савраненко (дівоче прізвище Alyona Alyona), навчалася у шкільні роки.

Про це артистка повідомила на відео у сторіс Інстаграму. Цього понеділка відбудеться поховання подруги реперки, її звали Світлана і не стало жінки у 32 роки. Для цього Альона приїхала і рідне місто Баришівку, Київська область.

"Я сьогодні мала бути вихідна, але їду в Баришівку, тому що сьогодні буде поховання моєї подруги Світлани. Ми зі Світланою разом вчилися в Переяславі, зі Світланою в паралельних класах вчилися. Вона працювала психологом, але так сталося, що у 32 роки після ускладнень, після операції, вона померла", — розповіла українська зірка.

Нагадаємо, що Альона Савраненко з'явилася на світ у смт Капітанівка Кіровоградської області. Ще в юні роки разом зі своїми батьками вона переїхала до Баришівки, розташованої недалеко від столиці. Цей переїзд відіграв важливу роль у подальшому розвитку її творчості. У Баришівці майбутня зірка прожила 15 років, і саме тут почалася зйомка її перших кліпів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Alyona Alyona роздягнулась до білизни. Артистка постала в чорному комплекті на фоні оголених хлопців.