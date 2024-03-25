У звезды "Крипосной" Алексея Яровенко родился сын (фото)

У актера теперь пополнение в семье

Бэби-бум в украинском шоубизнесе активно продолжается. Недавно стал отцом бывший герой романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк. А теперь это случилось и с известным украинским актером белорусского происхождения Алексеем Яровенко.

Знаменитость и его жена, актриса Ольга Карпова стали родителями сына. Ребенку выбрали имя – Глеб. В своем инстаграмме Алексей распространил трогательное фото, где держит ножки новорожденного малыша.

"Глеб Алексеевич Яровенко. Спасибо за сына!", — написал под сообщением Яровенко.

Известно, что Алексей Яровенко и Ольга Карпова впервые встретились на театральном фестивале в Молдове, где началось их общение. Отношения развивались, поэтому Яровенко решил переехать из Беларуси в Украину. Летом 2021 года у Алексея и Ольги родился первый сын. Супруги назвали его Данилом.

В Киеве Яровенко продолжил актерскую карьеру. Он стал известен благодаря ролям в лентах "Мухтар. Новый след", "Хороший парень", "Артистка" и "Сестры по наследству". А вот Ольга Карпова играет в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Она снималась в "Опер по вызову" и "Женский врач-2".

Ранее "Телеграф" писал, что четвертого ребенка родила известная израильская актриса Галь Гадот. У нее и нидерландского бизнесмена Ярона Версано родилась дочь. Ее назвали Ори.