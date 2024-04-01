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Удивите друзей: как разблокировать iPhone без пароля и Face ID

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
iPhone Новость обновлена 01 апреля 2024, 17:03
iPhone. Фото itechua.com

Разблокировать смартфон можно даже заклинанием

Многие владельцы современных смартфонов не пользуются и даже не знают о многих их функциях. Например, владельцы iPhone могут удивить своих друзей-"яблочников" необычным способом разблокировки телефона.

Об этом способе рассказывает "Телеграф". Им является разблокировка голосом. Функция, которая позволяет разблокировать смартфон с помощью кодового слова. Например, если вы поклонник вселенной Гарри Поттера, то можно снять блокировку с iPhone с помощью слова "Алохомора".

Единственный нюанс — функция работает только на английском языке.

Как сделать:

  • зайдите в "Настройки" и выберите функцию "Универсальный доступ";
  • нажмите "Управление голосом";
  • перейдите к настройкам команд и придумайте свое слово.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких ситуациях смартфон нельзя ставить на зарядку. У многих людей за годы использования смартфонов уже сформировались определенные привычки. Например, многие, приходя с улицы, сразу ставят свою гаджет на зарядку. Однако эта привычка в некоторых случаях может быть вредной.

Теги:
#iPhone #Смартфон #Лайфхак