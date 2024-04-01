Как сэкономить заряд телефона: 4 простых способа для Android и iPhone

Есть ряд уловок, которые значительно продлят время работы девайса без подзарядки

Многие люди часто жалуются, что их телефон, которые заряжались утром, с трудом доживают до вечера. Эта проблема касается не только бюджетных моделей, но и дорогих флагманов.

При этом данная проблема не всегда является индикатором того, что батарея уже "отжила своё". "Телеграф" собрал для своих читателей самые популярные рекомендации того, как можно быстро улучшить автономность смартфона.

Скачивать или устанавливать пользователям при этом ничего не нужно. Все необходимые функции встроены в телефон по умолчанию.

Активируем режим экономии энергии

Многие пользователи игнорируют этот режим. К нему не прибегают, даже если заряд батареи снижается ниже 20%. Эта функция существенно снижает количество потребляемой энергии.

Стоит отметить, что в некоторых смартфонах ( Xiaomi, Honor и некоторых других Android) есть энергосберегающий режим "Ультра". При его активации, система отключает все ресурсокоемкие процессы, ограничивает фоновую активность, уменьшает яркость экрана. Кроме того, автоматически включается темный режим.

Отключение геолокации

Большая часть приложений на смартфоне используют местоположение. Но именно эта настройка сильно разряжает аккумулятор смартфона. В конечном итоге сокращается срок его службы.

Для отключения геолокации на своем смартфоне, откройте настройки и найдите раздел "Местоположение" или "Локация". Обычно он находится в разделе "Личные данные и конфиденциальность". Еще можно вручную отключить геолокацию для каждого приложения в отдельности.

Активировать темный режим

Как на Android, так и на iPhone есть темный режим. Он не только снижает нагрузку на глаза, но и продлевает автономность телефона.

Но есть нюанс. Данный лайфхак работает только на смартфонах с OLED-экранами. Поэтому обладателям девайсов с IPS-дисплем темный режим не поможет.

Функция адаптивной зарядки

Эта опция позволит зарядить телефон вовремя и сбережет аккумулятор.

Предположим, вы ставите смартфон на зарядку на всю ночь, выставляете время будильника на 8 утра и ложитесь спать. Система выстроит процесс зарядки таким образом, чтобы аккумулятор восполнял свою емкость медленно и зарядился ровно на 100% за несколько минут до срабатывания будильника.

Поэтому лучше, чтобы она всегда была активированной. На Android эта функция называется "Адаптивная зарядка", а на iOS – "Оптимизированная зарядка".

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