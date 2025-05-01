Воняет в дачном доме? Вот, что устранит неприятный запах навсегда

Есть несколько простых действий, которые помогут освежить дачный дом

С сезонным потеплением люди все чаще отправляются на дачи, где сажают овощи и отдыхают от городских забот. Часто в дачных помещениях появляется специфический запах, связанный с сыростью или старыми вещами.

На дачах не так убирают и проветривают, как в обычных квартирах или домах. А все потому, что туда обычно приезжают на несколько дней и происходит это не так часто, чтобы постоянно поддерживать чистоту. Потому возникает неприятный запах. "Телеграф" расскажет, как избавиться от вони и быстро навести порядок на даче.

Как избавиться от плохого запаха на даче

Если в дачном помещении хранится старая одежда, она может со временем плохо пахнуть. Поэтому вещи следует постирать и прицепить к ним веточки лаванды или другого пахучего растения, которое долго не вянет.

Следует освежить шторы, тюль и ковры на даче. Тщательно их почистите и постирайте.

Сделайте генеральную уборку в помещении. Отодвиньте шкафы, диваны, мебель, помойте полы, все поверхности, соберите пауков. Если заметили плесень, ее нужно обязательно вывести. Например, содой, уксусом или перекисью водорода в сочетании с водой. Тогда эффект будет длиться дольше.

Важно качественно убрать на даче, чтобы избавиться от плохого запаха, фото Freepik

Проветрите дачный дом и разложите по поверхностям цитрусовые кожуры или немного кофе. Это наполнит помещение приятными ароматами.

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