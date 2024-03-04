Померла на четвертий день життя: у Львові сталася трагедія з новонародженою, батьки звинувачують лікарів

Поліція веде розслідування за статтею про неналежне виконання обов’язків лікарями

У Львівському перинатальному центрі сталася трагедія, внаслідок якої на четвертий день життя померла новонароджена дівчинка. Тепер її батьки хочуть досягти справедливості через суд.

Як пише Zaxid.net, дівчинка народилася у родині Марії та Володимира Остапчуків із села Лопатин у Львівській області. Дитина народилася здоровою на 34 тижні вагітності, а стан немовляти оцінили як "оптимальний" (7 балів за шкалою Апгар), але смерть настала через чотири дні через інфекційне захворювання.

"Дитина народилась 7 із 10 балів за шкалою Апгар, самостійно дихала і плакала, але так як вона була недоношена, то її скерували в інтенсивну терапію для нагляду. Мене перевели в інтенсивну терапію, щоб контролювати мій стан, бо він був важкий", — Розповіла журналістам мама дівчинки.

Жінка пояснила, що завідувач відділення інтенсивної терапії Вероніка Колдра не демонструвала жодних ознак того, що дівчинка має якісь проблеми зі здоров’ям.

"12 грудня лікар повідомила, що у шлунковому катетері доньки невеличкі сліди крові, і це нічого страшного, будуть спостерігати, а вже ближче вечора мене покликали і сказали, що дитина у критично важкому стані і не піддається реанімаційним заходам. Дитина померла в мене на очах, це дуже психологічно травматично для будь-якої жінки", — додала Марія Остапчук.

За її словами, жодних пояснень від лікарів вони не отримали, а всі версії лікарів містили натяк на те, що дитина заразилася чимось від матері. Втім, сама Остапчук переконана, що зараження сталося у лікарні.

Батьки спробували отримати документи, де відображено лікування немовляти, проте лікарі відмовили. Тому подружжя звернулося до правоохоронців, а ті за підсумками судмедекспертизи повідомили, що причиною смерті став сепсис (надмірна відповідь імунної системи на інфекцію).

Сім’я дівчинки вірить у те, що винних буде покарано, а також хочуть поінформувати суспільство про те, що ніхто не захищений від недбалості лікарів.

Журналісти спробували зв’язатися з Колдрою, але та відмовилася від будь-яких коментарів. Поліція вже розслідує інцидент.

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