В Житомирской области 5-летний мальчик выпал из окна многоэтажки: подробности от полиции

Ребенка оставили без присмотра

В Житомирской области в понедельник, 4 марта, 5-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа дома. Ребёнок погиб на месте от полученных травм, которые были не совместимы с жизнью.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Житомирской области. Отмечается, что на место происшествия полицию вызвали прибывшие по вызову работники скорой помощи.

"Утром 4 марта в полицию от медиков поступило сообщение о констатации смерти ребенка, который, вероятно, выпал из окна многоэтажного дома, расположенного на одной из улиц г. Звягеля. На место происшествия быстро прибыли работники следственно-оперативной группы Звягельского райотдела полиции", — говорится в сообщении.

Дом, из окна которого выпал ребенок

Отмечается, что, по предварительным данным, 5-летний мальчик остался в квартире сам без должного присмотра на непродолжительное время, но по неосторожности выпал из окна 9-го этажа, которое было открыто. Сейчас следователи райотдела устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге на Днепропетровщине в среду, 28 февраля, 12-летняя девочка выпала из окна 8 этажа. Медики пытались ее реанимировать, но ребенок скончался на месте от полученных травм.