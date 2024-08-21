Жителей Львова переполошили вечерние облака над городом: при чем тут обстрел Тернополя (фото)

В сети показали яркие фото вечернего неба над Львовом

Во Львове вечером 20 августа видели необычные облака, которые вызвали в сети настоящий ажиотаж. Вместе с тем, красочное явление также вызвало переполох, поскольку их умудрились связать с якобы выбросами потенциально опасных веществ после обстрелов Тернополя.

В частности, информацию о хлоросодержащем облаке распространили telegram-каналы Львівич и Всевидящее око. Ни городской глава Андрей Садовый, ни местное подразделение ГСЧС о потенциальной опасности население не информировало.

Согласно картам Meteoblue вечером 20 августа ветер в районе Тернополя дул в сторону Ивано-Франковска, а не Львова.

Также о проблемах над Львовом не сообщал и специализированный портал Saveecobot. По его данным, качество воздуха в городе является хорошим или умеренным.

В других же украинских каналах сообщили, что красивая туча над городом связана с объявлением штормового предупреждения, а пользователи сети тем временем опубликовали много красочных снимков.

Обычно розовые облака возникают во время восхода и заката, когда солнце находится низко над горизонтом и его свет проходит через более плотные слои атмосферы. Атмосфера имеет свойство пропускать красный и оранжевый свет и отражать остальные волны, по этой же причине иногда Луна окрашивается в красный цвет.

В то же время стоит помнить, что облако хлора скорее всего будет иметь желто-зеленый цвет. В случае наличия других примесей оно также может быть бурым или неестественно серым.

Стоит отметить, что в Тернополе 20 августа российский беспилотник упал на склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего в городе на непродолжительное время образовался густой смог. К 14:40 пожар был потушен, о существенных проблемах с воздухом не сообщалось, хотя жители жаловались на запах гари.