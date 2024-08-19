Голубая суперлуна поднялась над Украиной: в сети показали яркие фото из разных городов

В следующий раз такое можно будет увидеть через 13 лет

В понедельник, 19 августа в мире можно наблюдать редкое астрономическое явление. В этот день суперлуние совпадает с "голубой Луной".

В Украине его тоже хорошо видно, а местные жители уже успели сравнить его с фонарем. Действительно светимость Луны в этот период несколько выше обычной, а потому она выглядит более яркой в ночном небе.

Снимками поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который смог показать, как она выглядит в Киеве. Желающие еще могут поспешить ее увидеть, поскольку она достигнет пика в 22:25 по украинскому времени.

Другие пользователи сети тоже не стали отставать и поделились своими снимками того, как голубая суперлуна выглядит в их городе.

Как известно, "голубой Луной" называется полнолуние, которое случается второй раз в календарном месяце. Это весьма редкое явление, которое может происходить раз в несколько лет. С реальным цветом спутника Земли это никак не связано.

Суперлуние же являет собой период, когда Луна приближается к Земле на минимальное расстояние, из-за чего ее очень хорошо видно в небе. Это явление менее редкое и происходит пару раз в году.

А вот комбинация этих двух событий встречается нечасто. Например, в следующий раз ее можно будет увидеть лишь в 2037 году.

Напомним, в последний раз полная Луна украшала ночное небо 21 июля, а жители многих украинских городов могли насладиться очень ярким зрелищем.