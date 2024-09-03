Во львовскую больницу прислали коробку мин: сотни человек эвакуировали (фото)

Мины оказались учебными

Вечером вторника, 3 сентября, в больницу святого Луки во Львове пришла посылка с минами. Из-за этого заведение пришлось эвакуировать.

Пресс-служба Львовской администрации изначально сообщила, что мины были настоящими. Впрочем, мэр города Андрей Садовый позже сообщил, что они все же оказались учебными.

По словам главного врача Василия Трунквальтера, в целях безопасности с больницы пришлось эвакуировать 360 человек. На место после этого прибыли спасатели и правоохранители.

"Специалисты установили, что это учебные мины. Правоохранительные органы расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу", — написал в своем telegram-канале городской глава Андрей Садовый

На снимке с места происшествия видно, что на некоторых минах видны надписи "учебн", что может быть сокращением от "учебные". На листе из коробки, тоже видны надписи на украинском и польском языках. Например, можно разобрать слова "учебне" и "egzemplarze", что тоже говорит о том, что мины ненастоящие.

На этом же листе также можно заметить номера в Whatsapp, которые начинаются с +380 (код Украины) и +48 (код Польши). Можно предположить, что муляжи пришли в больницу по ошибке, поскольку в противном случае вряд ли злоумышленники захотели бы оставлять свои контактные данные.

Как сообщалось ранее, саперы ГСЧС ранее призвали украинцев не трогать таблички с предупреждением о минной угрозе. Там обратили внимание, что местные жители часто забирают их домой, чтобы использовать на огороде для подвязывания овощей.