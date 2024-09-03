До львівської лікарні надіслали коробку мін: сотні людей евакуювали (фото)

Міни виявилися навчальними

Увечері вівторка, 3 вересня, до лікарні святого Луки у Львові надійшла посилка з мінами. Через це заклад довелося евакуювати.

Пресслужба Львівської адміністрації спочатку повідомила, що міни були справжніми. Втім, мер міста Андрій Садовий пізніше проінформував, що вони все ж таки виявилися навчальними.

За словами головного лікаря Василя Трунквальтера, з метою безпеки з лікарні довелося евакуювати 360 людей. На місце після цього прибули рятувальники та правоохоронці.

"Фахівці встановили, що це навчальні міни. Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав це посилання до лікарні", — написав у своєму telegram-каналі міський голова Андрій Садовий.

На знімку з місця події видно, що на деяких мінах видно написи "учебн", що може бути скороченням від "навчальних". На аркуші з коробки теж видно написи українською та польською мовами. Наприклад, можна розібрати слова "учебне" та "egzemplarze", що теж говорить про те, що міни несправжні.

На цьому ж аркуші також можна помітити номери в Whatsapp, які починаються з +380 (код України) та +48 (код Польщі). Можна припустити, що муляжі прийшли до лікарні помилково, бо інакше навряд чи зловмисники захотіли б залишати свої контактні дані.

Як повідомлялося раніше, сапери ДСНС раніше закликали українців не чіпати таблички з попередженням про мінну загрозу. Там звернули увагу, що місцеві жителі часто забирають їх додому, щоби використовувати на городі для підв’язування овочів.