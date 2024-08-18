Саперы бьют тревогу: украинцы придумали новый способ использования табличек "Опасно, мины" (видео)
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В ГСЧС обратились к гражданам
Значительное количество территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами. Однако украинцы нашли необычный способ использования знаков, предупреждающих о заминированной территории.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Так, в Черниговской области местные жители подвязывают овощи табличками "Опасно, мины".
"Саперы в шоке и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности", — подчеркнули в ГСЧС.
Стоит отметить, что в сети активно отреагировали на "изобретение" украинцев. Кое-кто заметил, что таким образом люди решили обезопасить себя от плохих соседей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя самостоятельно заниматься разминированием. Это и опасно для жизни, и может быть наказано уголовно.