Укр

Саперы бьют тревогу: украинцы придумали новый способ использования табличек "Опасно, мины" (видео)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Табличка "Опасно, мины" Новость обновлена 18 августа 2024, 10:53
Табличка "Опасно, мины". Фото ГСЧС

В ГСЧС обратились к гражданам

Значительное количество территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами. Однако украинцы нашли необычный способ использования знаков, предупреждающих о заминированной территории.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Так, в Черниговской области местные жители подвязывают овощи табличками "Опасно, мины".

"Саперы в шоке и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности", — подчеркнули в ГСЧС.

Стоит отметить, что в сети активно отреагировали на "изобретение" украинцев. Кое-кто заметил, что таким образом люди решили обезопасить себя от плохих соседей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя самостоятельно заниматься разминированием. Это и опасно для жизни, и может быть наказано уголовно.

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#ГСЧС #Мины #Заминировано