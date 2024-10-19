Не услышал криков из-за наушников: в Ужгороде подростка сбил поезд (фото)

Парню удалось выжить лишь чудом

В Ужгороде 17-летний подросток едва не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы отмечают, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем telegram-канале. По его словам, подросток отделался травмой головы.

"Юноша переходил через железнодорожный переезд в наушниках, он не услышал ни звука локомотива, ни крика прохожих, пытавшихся его предупредить об опасности", — написал он.

Согласно сообщениям в местных группах в соцсетях, шлагбаум был опущен, но парень даже не смотрел по сторонам.

Представители полиции и экипаж скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Жизни подростка ничего не угрожает, однако местные жители призвали родителей напомнить своим детям об опасностях, которые могут подстерегать невнимательных пешеходов во время перехода железной или автомобильной дороги.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области школьники придумали новую опасную "игру". Она называется "Беги или умри", и в настоящее время приобретает большую популярность среди детей. Ее суть сводится к тому, чтобы перебежать дорогу как можно ближе перед автомобилем.