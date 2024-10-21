Беременная женщина потеряла ребенка на Волыни: она отравилась грибами и 3 дня лечилась дома

Из-за промедления ребенок умер в утробе

На Волыни беременная женщина после употребления лесных грибов в течение трех дней пыталась справиться с симптомами отравления дома. В результате сильной интоксикации организма спасти нерожденного ребенка не удалось, а сама женщина попала в реанимацию.

Об этом рассказали в Волынском областном медицинском объединении защиты материнства и детства. 18 октября в областной перинатальный центр поступила беременная женщина с тяжелым отравлением грибами. К моменту госпитализации ребенок уже погиб внутриутробно.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Иван Вороблевский рассказал о состоянии пациентки при поступлении. 26-летняя женщина имела выраженные симптомы интоксикации: тахикардию, одышку, обезвоживание. В течение трех дней она не могла нормально питаться и пить, ее беспокоила постоянная рвота – до 30 раз в сутки. Пациентку немедленно поместили в реанимацию, где ей предоставили интенсивную терапию.

По словам самой пострадавшей, ее муж вместе с кумом собрали маслят и польских грибов. Через несколько часов после употребления грибного блюда женщина почувствовала тошноту, но не придала этому значения, поскольку ее муж не имел никаких симптомов отравления. Лишь на третий день, когда появилась одышка, она вызвала скорую помощь.

Врач Иван Вороблевский отмечает, что беременным совершенно противопоказано употреблять грибы. При появлении симптомов отравления после употребления грибов медик рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью.

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