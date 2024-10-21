В Индонезии рыба-меч убила красотку-серфингистку (фото)

Известная спортсменка погибла из-за несчастного случая в Индийском океане

Серфингистка и блогер из Италии Джулия Манфрини погибла на Ментавайских островах (Индонезия), столкнувшись с рыбой-меч. 36-летняя девушка получила несовместимое с жизнью ранение.

Об этом сообщает unionesarda.it. По информации источника, Джулия умерла в медицинском центре, куда ее отвезли два человека, оказавшие ей медицинскую помощь.

Сообщается, что Манфрини получила сквозную рану, глубиной в несколько сантиметров и умерла вскоре по прибытию в больницу. Джулия утром гонялась за волнами в водах острова Пулау Масокут, когда внезапно рыба-меч прыгнула на нее и ударила в грудь.

Джулия вела популярный блог в Instagram, где за ее жизнью следили около 30 тысяч подписчиков. Пользователи массово выражают соболезнования в связи с гибелью спортсменки.

Джулия Манфрини

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