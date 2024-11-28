"Иди дальше воюй!": во Львове нарушители парковки набросились на ветерана с протезом (видео)

Когда туда прибыла полиция, агрессивные мужчины сменили поведение

Во Львове произошел конфликт между мужчинами, занявшими место для инвалидов, и ветераном. Агрессивные водители толкали и оскорбляли ветерана Николая Григоренко.

"И что, что ты воевал?! Иди дальше воюй! Чего ты не там? С такими словами мужчины, ставшие во Львове на паркоместо для инвалидов, толкали ветерана Николая Григоренко. К счастью, мужчина удержался на титановой ноге и не упал. Иначе мог повредить позвоночник", — описал инцидент украинский журналист Константин Андриюк.

На место вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли, агрессивные мужчины изменили поведение.

"Когда приехала полиция, нападающие "дали заднюю". Более того, их пассажирка (говорят, это мисс Львов 2021) насильно выбила телефон из рук неравнодушной львовянки, которая защищала ветерана, снимая видео. По словам очевидцев, полиция провела нападающих взглядом и попросила написать объяснение", — добавил Андреюк.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Черкасской области между бывшим военным и водителем автомобиля Hyundai, создавшего аварийную ситуацию на дороге, произошла потасовка. Этим делом занялась полиция.