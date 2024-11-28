"Іди далі воюй!": у Львові порушники парковки накинулися на ветерана з протезом (відео)

Коли на місце прибула поліція, агресивні чоловіки змінили поведінку

У Львові стався конфлікт між чоловіками, які зайняли місце для інвалідів та ветераном. Агресивні водії штовхали та ображали ветерана Миколу Григоренка.

"І що, що ти воював?! Іди далі воюй! Чого ти не там? З такими словами чоловіки, які стали у Львові на паркомісце для інвалідів, штовхали ветерана Миколу Григоренка. На щастя, чоловік втримався на титановій нозі та не впав. Інакше міг пошкодити хребет", — описав інцидент український журналіст Костянтин Андріюк.

На місце викликали поліцію. Коли правоохоронці прибули, агресивні чоловіки змінили поведінку.

"Коли приїхала поліція, нападники "дали задню". Ба більше, їхня пасажирка (кажуть, це міс Львів 2021) силоміць вибила телефон з рук небайдужої львівʼянки, яка захищала ветерана, знімаючи відео. Зі слів очевидців, поліція провела нападників поглядом і попросила написати пояснення", — додав Андріюк.

Як раніше розповідав "Телеграф", у Черкаській області між колишнім військовим та водієм автомобіля Hyundai, який створив аварійну ситуацію на дорозі, сталася бійка. Цією справою зайнялася поліція.