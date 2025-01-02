Во Львове приступают к строительству крематория (фото)

На месте заложили символическую капсулу

В четверг, 2 января, во Львове стартовало строительство крематория, который должен занять два гектара на территории Голосковского кладбища. Заработать он должен до конца текущего года.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, этот вопрос может быть дискуссионным, но "каждая семья и каждый человек должны иметь право выбора".

Известно, что проект крематория Голосковского кладбища выбрали на архитектурном конкурсе еще в 2021 году. Победу одержала команда архитекторов из Мариуполя, которые сейчас работают в Европе.

В начале 2025 года стартовало строительство крематория и была заложена символическая капсула.

"Начинаем во Львове строительство крематория. Сегодня заложили капсулу. Он станет частью Голосковского кладбища. По плану крематорий заработает до конца этого года.

Проект выбрали на архитектурном конкурсе еще в 2021 году. Понимаю, что этот вопрос может быть дискуссионным, но каждая семья и каждый человек должны иметь право выбора. Это главное", — подчеркнул Садовой.

Сейчас неизвестно сколько в целом будет стоить крематорий. Только его архитектурную часть, без печей и технического оборудования, ранее оценивали примерно в 200 миллионов гривен.

Будущий крематорий будет состоять из каменного помещения и места для прощаний, а вокруг будут места для захоронения праха — колумбарий. Также предусмотрен внутренний дворик, который будет пролегать от главного входа до зала прощаний и кремационных печей.

Крематорий планируют построить на Голосковском кладбище, которое является единственным действующим в городе — только здесь во Львове сейчас разрешены захоронения.

Напомним, на данный момент из 12 кладбищ Львова работает только Голосковское, на остальных позволяют хоронить только родственников усопших. Чтобы облегчить проблему критической нехватки мест для захоронения и планируют построить крематорий.

Сейчас в Украине работают только три крематория: в Киеве, Харькове и Одессе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве после скандала взялись за ремонт единственного крематория. Здание крематория было построено еще в 70-х годах прошлого столетия. Ремонт планировали провести еще в 2021 году, но здания были признаны объектами культурного наследия, ведь создавались по уникальному проекту. Из-за этого возникли сложности и ремонт так и не был начат.