У Львові приступають до будівництва крематорію (фото)

На місці заклали символічну капсулу

У четвер, 2 січня, у Львові стартувало будівництво крематорію, який має зайняти два гектари на території Голосківського кладовища. Запрацювати він має до кінця цього року.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, це питання може бути дискусійним, але "кожна родина та кожна людина повинні мати право вибору".

Відомо, що проект крематорію на Голосківському кладовищі обрали на архітектурному конкурсі ще в 2021 році. Перемогу здобула команда архітекторів із Маріуполя, які зараз працюють у Європі.

На початку 2025 року стартувало будівництво крематорію та було закладено символічну капсулу.

"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу. Він стане частиною Голосківського кладовища. За планом крематорій запрацює до кінця цього року.

Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році. Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", — підкрестив Садовий.

Зараз невідомо скільки загалом коштуватиме крематорій. Лише його архітектурну частину, без печей та технічного обладнання, раніше оцінювали приблизно у 200 мільйонів гривень.

Майбутній крематорій складатиметься з кам’яного приміщення та місця для прощань, а довкола будуть місця для поховання праху – колумбарій. Також передбачено внутрішній дворик, який пролягатиме від головного входу до зали прощань та кремаційних печей.

Крематорій планують збудувати на Голосківському цвинтарі, який є єдиним діячим у місті — лише тут у Львові зараз дозволені поховання.

Нагадаємо, на даний момент із 12 цвинтарів Львова працює лише Голосківське, на решті дозволяють ховати лише родичів померлих. Щоб полегшити проблему критичної нестачі місць для поховання саме й планують побудувати крематорій.

Нині в Україні працюють лише три крематорії: у Києві, Харкові та Одесі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві після скандалу взялися за ремонт єдиного крематорію. Будівлю крематорію було збудовано ще у 70-х роках минулого століття. Ремонт планували провести ще 2021 року, але будівля була визнана об’єктом культурної спадщини, адже створювалася за унікальним проектом. Через це виникли складнощі і ремонт так і не було розпочато.