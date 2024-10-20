Во Львове разворотили известное кладбище с могилами военных (фото)

Причастных к инциденту еще не поймали

В ночь на 20 октября во Львове на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений №76 вандалы повредили могилы украинских защитников. Всего неизвестные изувечили 23 могилы.

Об этом сообщил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко. По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы, чтобы устранить последствия от вандалов.

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что инцидент случился в 02:42. Однако причастных к этому пока еще не поймали. Бойко уверяет, что они обязательно понесут наказание за это.

"Службы трудятся на месте. Просматриваем камеры видеонаблюдения. Будьте определенные негодяи понесут наказание. UPD: Повреждено: 23 могилы, из которых 17 могил Героев русско-украинской войны, 3 – могилы политзаключенных, 2 – волонтеров", — заявил Бойко.

В полиции на момент написания материала еще не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июня текущего года разгромили могилы погибших воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Были разбиты портреты, сорваны таблички и разрисованы флаги. Вскоре полиция поймала женщину, которая к этому причастна.