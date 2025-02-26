Во Львове на вокзале загорелся поезд. Первые подробности и видео

Данных о пострадавших нет

Поезд во Львове загорелся на железнодорожном вокзале в среду, 26 февраля. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает Telegram-канал "Львівич Новини". Информация о возможных пострадавших выясняется. Причины, по которым произошло возгорание, пока неизвестны.

На кадрах с места можно увидеть открытое пламя, охватившее вагоны. В небо поднимается густой дым.

Напомним, 12 февраля во Львове произошел пожар в гараже, где содержали бездомных кошек. Животных спасти не удалось. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание электрической проводки – гараж отапливался масляной батареей. Все кошки задохнулись от дыма. В сети показали фото и видео последствий трагедии

Как сообщал "Телеграф", 12 февраля во Львовской области во время пожара погиб ребенок 5 лет. Трагедия произошла в самодельном жилище ромов у свалки. Тело ребенка в остатках жилья обнаружил патруль национальной полиции. Трагедия произошла в городе Самбор, на улице Промышленной. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.