На мосту Патона в Киеве загорелся троллейбус: что известно об инциденте (видео)

Спасатели уже ликвидировали пожар

В среду, 12 февраля, на съезде с моста Патона в Киеве загорелся троллейбус. У общественного транспорта горит задняя часть.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. По словам очевидцев, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров и других участников движения не пострадал.

По информации Киевпастранса, троллейбус был в исправном состоянии. Отмечается, что перед выходом на маршрут транспорт прошел необходимые регламентные работы.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Напомним, с 12 февраля в Киеве будет ограничено движение транспорта на улице Новоконстантиновской. Причина – плановый ремонт путепровода.

Указывается в сообщении КГГА, что работы будут проводиться поэтапно, чтобы сохранить возможность движения на отдельных отрезках.

Объезд вышеуказанного участка будет проходить по ул. Викентия Хвойки, Королевской и Николая Кравченко. Капитальный ремонт планируется провести по всей улице, но постепенно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вспыхнул мужской монастырь. Эту информацию подтвердила администрация города. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.